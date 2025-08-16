Darum ist diese Kunsthalle im Allgäu einen Besuch wert

Wenn mal wieder Regen durchs Allgäu zieht, stellt sich oft die Frage, was man bei so einem Wetter mit der Familie unternehmen kann. Warum also nicht mal wieder eine Kunsthalle besuchen? Das Künstlerhaus Marktoberdorf ist dafür die perfekte Anlaufstelle.
Das ist das Künstlerhaus in Marktoberdorf
Das Künstlerhaus Marktoberdorf wurde 2001 eröffnet und zeigt zeitgenössische Kunst. Das Gebäude besteht aus zwei kubischen Backsteinkuben und einem 17 Meter hohen Ziegelturm. Es beherbergt Ausstellungen und eine Sammlung mit über 250 Werken schwäbischer Kunst.
Das bietet dieses Ausflugsziel im Allgäu
Die Kunsthalle bietet ein abwechslungsreiches Programm mit zeitgenössischer Kunst und Kunstvermittlung. Aktuell läuft die Ausstellung „Kalte Herzen“ mit Werken des Malers Sebastian Nebe. Diese geht noch bis zum 14. September.
Und auch für die jüngeren Gäste ist etwas geboten: Regelmäßig gibt es Führungen und Kunstworkshops für Kinder und Jugendliche. Das komplette Programm und alle aktuellen Termine finden Sie auf der Homepage der Kunsthalle.
Künstlerhaus Marktoberdorf: Öffnungszeiten und Kosten
Die aktuellen Öffnungszeiten für den Ausstellungsbetrieb des Künstlerhauses Marktoberdorf sind in der Regel:
- Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 15 – 18 Uhr
- Samstag, Sonntag, Feiertage 14 – 18 Uhr
Allerdings können die Öffnungszeiten aufgrund von Sonderausstellungen abweichen. Erwachsene zahlen fünf Euro Eintritt, für Kinder bis 12 Jahren ist der Eintritt frei.
Schlecht-Wetter-Tipps für das Allgäu: Das können Sie unternehmen
Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Marktoberdorf
- Einwohner: 18.886 (30.09.2022)
- Bürgermeister: Dr. Wolfgang Hell (CSU)
- Lage: 758 Meter ü. NHN
- Fläche: 95,25 km²
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Marktoberdorf: Schloss Marktoberdorf, Modeon, Künstlerhaus Marktoberdorf, Römerbad Marktoberdorf, Kurfürstenallee
- Bekannte Feste und Veranstaltungen in Marktoberdorf: Gaudiwurm (größter Faschingsumzug im Allgäu), Internationaler Kammerchorwettbewerb, Musica Sacra
- Homepage: www.marktoberdorf.de
