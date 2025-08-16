Icon Menü
Schlechtwettertipp im Allgäu: Das Künstlerhaus in Marktoberdorf

Schlechtwetter-Tipp im Allgäu

Darum ist diese Kunsthalle im Allgäu einen Besuch wert

Wer bei Regenwetter im Allgäu eine Ausflugsoption sucht, für den ist das Künstlerhaus Marktoberdorf perfekt – das hat eines der Wahrzeichen der Stadt zu bieten.
Von Felix Leufer
    • |
    • |
    • |
    Das Marktoberdorf Künstlerhaus befindet sich im Zentrum der Ostallgäuer Kreisstadt.
    Das Marktoberdorf Künstlerhaus befindet sich im Zentrum der Ostallgäuer Kreisstadt. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

    Wenn mal wieder Regen durchs Allgäu zieht, stellt sich oft die Frage, was man bei so einem Wetter mit der Familie unternehmen kann. Warum also nicht mal wieder eine Kunsthalle besuchen? Das Künstlerhaus Marktoberdorf ist dafür die perfekte Anlaufstelle.

    Das ist das Künstlerhaus in Marktoberdorf

    Das Künstlerhaus Marktoberdorf wurde 2001 eröffnet und zeigt zeitgenössische Kunst. Das Gebäude besteht aus zwei kubischen Backsteinkuben und einem 17 Meter hohen Ziegelturm. Es beherbergt Ausstellungen und eine Sammlung mit über 250 Werken schwäbischer Kunst.

    Das Künstlerhaus Marktoberdorf wurde 2001 eröffnet
    Das Künstlerhaus Marktoberdorf wurde 2001 eröffnet Foto: Eibner-Pressefoto / EX-Groder (Archivbild)

    Das bietet dieses Ausflugsziel im Allgäu

    Die Kunsthalle bietet ein abwechslungsreiches Programm mit zeitgenössischer Kunst und Kunstvermittlung. Aktuell läuft die Ausstellung „Kalte Herzen“ mit Werken des Malers Sebastian Nebe. Diese geht noch bis zum 14. September.

    Und auch für die jüngeren Gäste ist etwas geboten: Regelmäßig gibt es Führungen und Kunstworkshops für Kinder und Jugendliche. Das komplette Programm und alle aktuellen Termine finden Sie auf der Homepage der Kunsthalle.

    Auch für Kinder gibt es regelmäßig Workshops oder Führungen im Künstlerhaus Marktoberdorf.
    Auch für Kinder gibt es regelmäßig Workshops oder Führungen im Künstlerhaus Marktoberdorf. Foto: Künstlerhaus Marktoberdorf

    Künstlerhaus Marktoberdorf: Öffnungszeiten und Kosten

    Die aktuellen Öffnungszeiten für den Ausstellungsbetrieb des Künstlerhauses Marktoberdorf sind in der Regel:

    • Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 15 – 18 Uhr
    • Samstag, Sonntag, Feiertage 14 – 18 Uhr

    Allerdings können die Öffnungszeiten aufgrund von Sonderausstellungen abweichen. Erwachsene zahlen fünf Euro Eintritt, für Kinder bis 12 Jahren ist der Eintritt frei.

    Schlecht-Wetter-Tipps für das Allgäu: Das können Sie unternehmen

    Ihnen ist nicht nach Kunst? Hier finden Sie Ideen für Indoor-Abenteuer im Allgäu, die Sie mit der ganzen Familie erleben können. Eine Übersicht über alle Einkaufscenter in der Region haben wir hier für Sie zusammengestellt. Eher Lust auf einen Film? Wo es Kinos im Allgäu gibt, lesen Sie hier.

    Sie lieben das Allgäu, seine Natur und seine Bergwelt – oder möchten die Region erst noch kennenlernen? Dann ist unser neuer Newsletter „Aktiv im Allgäu“ das Richtige für Sie. Hier kostenlos bestellen.

    Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Marktoberdorf

    • Einwohner: 18.886 (30.09.2022)
    • Bürgermeister: Dr. Wolfgang Hell (CSU)
    • Lage: 758 Meter ü. NHN
    • Fläche: 95,25 km²
    • Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Marktoberdorf: Schloss Marktoberdorf, Modeon, Künstlerhaus Marktoberdorf, Römerbad Marktoberdorf, Kurfürstenallee
    • Bekannte Feste und Veranstaltungen in Marktoberdorf: Gaudiwurm (größter Faschingsumzug im Allgäu), Internationaler Kammerchorwettbewerb, Musica Sacra
    • Homepage: www.marktoberdorf.de
