„Eine der schönsten Strecken Deutschlands“

„Im Ziel musst du dich übergeben wollen, sonst hast du etwas falsch gemacht.“ Marina Brutscher muss etwas lauter sprechen, um das Gebell ihrer neun Hunde zu übertönen. Die Sportlerin aus Bad Hindelang ist vor wenigen Minuten ins Ziel gekommen. Sie fährt Schlittenhunderennen, ist mehrfache Deutsche Meisterin. Und eine der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Schlittenhunde-Weltcups, der am Wochenende in Unterjoch ausgetragen wurde. Tausende Zuschauer kamen dafür in den Bad Hindelanger Ortsteil. Zum ersten Mal seit 2018. In diesem Jahr wird es im Allgäu aber noch mehr Schlittenrennen geben.

Skijöring heißt es, wenn der Mensch auf Skating Ski steht und von einem oder zwei Hunden gezogen wird - wie hier am Samstag in Unterjoch. Foto: Matthias Becker

Anstrengend: Übergeben? Was meint Marina Brutscher damit? Dass man auf der Strecke alles geben, bis an die eigenen Grenzen gehen sollte, sagt die 41-Jährige. Denn die Arbeit liegt nicht nur bei den Hunden, auch die Menschen haben zu tun. Also die Musher, wie die Schlittenhundelenker genannt werden. Ein Begriff aus dem Englischen. Als wäre es abgesprochen, kommt gerade ein weiterer Teilnehmer ins Ziel. Eis hängt in seinem Bart, er lehnt sich nach vorn und keucht. Er hat alles gegeben. Was haben die Musher zu tun? Zum Beispiel müssen sie - vor allem bergauf - vom Schlitten springen und rennend mitschieben, um keine Zeit zu verlieren. Sie müssen lenken, den Hunden Befehle zurufen, aufpassen, dass der Schlitten nicht umkippt, Gleichgewicht halten.

Acht Länder in Unterjoch: 78 Musher, also Hundeschlittenlenker, aus acht Ländern haben am Weltcup in Unterjoch teilgenommen. Mit 600 bis 700 Hunden, wie Rennleiter Arno Steichler sagt.

Skating-Ski statt Schlitten: Der nächste Zieleinlauf. Ein Mann fährt auf Skating-Ski und wird von zwei Hunden gezogen. Diese Disziplin heißt Skijöring. „Bergab und mit 40 km/h in die Kurve, das ist schon heftig“, sagt Matthias Schleifer aus dem Raum Augsburg. Er kommt allmählich zu Atem. „Aber das ist das Schöne an diesem Sport. Man muss das Adrenalin spüren.“

Unterjoch stand auf der Kippe: Als es Donnerstagabend regnete, stand der Weltcup in Unterjoch auf der Kippe, sagt Arno Steichler. Er ist auch Vorsitzender des Baden-Württembergischen Schlittenhundesport-Clubs (BWSC), der das Rennen im Allgäu seit knapp 30 Jahren organisiert - mit Hilfe heimischer Vereine. Es hätte passieren können, dass der Regen gefriert. Dann wäre die Strecke zu gefährlich geworden, sagt Steichler. Aus diesem Grund war der Wettkampf im vergangenen Jahr abgesagt worden. Doch diesmal ging der Regen in Schnee über. Erleichterung. Denn: „Die letzten Winter in Deutschland waren nicht gerade berauschend.“ So seien bereits einige traditionelle Austragungsorte wegen Schneemangels weggebrochen. Auch in Unterjoch musste in den vergangenen Jahren immer wieder abgesagt werden.

Sonne, Schnee und Hundesport: Zahlreiche Zuschauer beim Wintersportevent im Oberallgäu

Eine der schönsten Strecken Deutschlands: „Die Strecke in Unterjoch ist einmalig, da wird es den Teilnehmern nicht langweilig. Abfahrten runter, Berge hoch, Kurven, eine schräge Fahrbahn. Das macht Spaß. Und: Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu Bad Hindelang und Unterjoch. Das ist mit der schönste Rennort, den Deutschland hat“, sagt Arno Steichler. Und sie führt teilweise auch nach Österreich: durch die Gemeinde Schattwald im Tannheimer Tal.

Vom Allgäu zur Weltmeisterschaf: Die Rennen in Unterjoch wurden nicht nur genutzt, um Weltcup-Punkte zu sammeln. Hier konnten die Teilnehmer ihrem jeweiligen nationalen Verband auch zeigen, was sie drauf haben. Die besten werden zur Weltmeisterschaft nach Schweden geschickt: 7. bis 9. Februar, Östersund.

Frieren Huskies? Kälte ist für diese Tiere eigentlich kein Problem. Marina Brutscher hat Siberian Huskies, diese Hunderasse wird oft für Schlittenhunderennen eingesetzt. Und trotzdem sitzt Husky Hänsel neben Marlene Brutscher, der Mutter von Marina, auf der Bank. Für das Gespräch haben wir uns in das warme Wohnmobil der Familie gesetzt. Fast alle Musher leben während der Wettkämpfe mit ihren Tieren in ihren Campern. Draußen ist es mit knapp minus zehn Grad schneidend kalt. Hänsels Kollegen macht das nichts aus. Aber Hänsel? Er ist ein Kraftpaket, sagt Marlene Brutscher. Er laufe 15 Kilometer, trinke kurz etwas und laufe weiter. „Aber er friert gern.“

Wie viel dieser Sport kostet: Ein Schlitten kostet etwa 2500 Euro, sagt Marina Brutscher. Weiteres Zubehör etwa 1000 Euro. Das Essen für einen Hund koste im Monat bis zu 300 Euro. Krankenversichert sind ihre neun Huskies auch. Für den Transport werden spezielle Fahrzeugausbauten benötigt. Insgesamt kommen die Kosten für einmalige Anschaffungen und monatliche Belastung zusammen sicher auf den Wert eines Einfamilienhauses, schätzt sie.

Wie lief es für die Lokalmatadorin? Angetreten ist Marina Brutscher dieses Mal für die Jagd nach Punkten mit zwei Hunden, also nicht mit den größeren Gespannen mit sechs oder acht Tieren. Auf welchem Platz sie landet, wird am Sonntagnachmittag feststehen. Aber mit nach Schweden zur Weltmeisterschaft wird sie dieses Jahr auf keinen Fall fahren. Vor acht Monaten hat sie ihr drittes Kind bekommen und will deshalb dieses Jahr aussetzen.