Schlossendlich zum Traumjob: Wie Barbara Schumann zur ersten Kastellanin auf Schloss Hohenschwangau wurde

Barbara Schumann ist die erste Kastellanin auf Schloss Hohenschwangau. Sie sagt: „Es gibt keinen schöneren Arbeitsplatz.“

20.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Ihr Arbeitsplatz gleicht einem Labyrinth. Über 200 Räume hat Schloss Hohenschwangau, jener gelbe Prachtbau oberhalb des Alpsees. Dort oben arbeitet Barbara Schumann seit einem halben Jahr als erste Kastellanin in der Geschichte des Schlosses, das 1837 unter dem damaligen Kronprinz Maximilian II. – Vater von Märchenkönigs Ludwig II. – fertiggestellt wurde. „Ich entdecke jeden Tag etwas Neues. Das ist beeindruckend“, sagt die 32-Jährige gebürtige Füssenerin.

Schloss Hohenschwangau ist ein imposanter Bau am Alpsee in Hohenschwangau. Bild: Benedikt Siegert

Dabei ist sie dem Schloss, das noch bis 1912 von Mitgliedern der Wittelsbacher Familie bewohnt war, seit ihrer Kindheit verbunden. Schon als Schülerin besuchte sie den heute für sie so magischen Ort. Die Faszination wuchs mit den Lebensjahren. Als Studentin der Wirtschaftswissenschaften gab sie im Aushilfsjob in den Semesterferien bis zu zehn Führungen am Tag. Knifflige Fragen von Besuchern aus aller Welt nahm sie als Herausforderungen, um noch tiefer in die Geschichte des Schlosses, der Wittelsbacher Familie und des europäischen Adels einzutauchen. „Mir hat es großen Spaß gemacht, andere für die Geschichte zu begeistern und ihr Interesse weiter zu steigern.“ Gleichzeitig stieg ihr eigenes: Sie las Wandregale voller Bücher, wie sie schmunzelnd erzählt. Mit Wissen, Auftreten und Organisationstalent überzeugte sie den Wittelsbacher Ausgleichsfonds, als es um die Nachfolge von Kastellan Gerhard Luxenhofer ging. Der gebürtige Schwangauer verabschiedete sich nach etwa 30 Jahren Tätigkeit im Schloss in den Ruhestand.

An ihren ersten Arbeitstag am 1. Oktober 2021 erinnert sich Schumann genau. „Das war nach langer Hinarbeit eine Art Ankommen“, sagt sie vor dem Computer in ihrem Büro und fügt lachend an: „Und dann ging die Arbeit auch gleich weiter.“ Als Kastellanin arbeitet sie eng mit ihrem Vorgesetzten zusammen, dem Schlossverwalter Albert Aulinger. Unter anderem ist sie für die Personalplanung zuständig: In der Hochsaison im Sommer steigt die Zahl der Mitarbeiter auf über 30.

Vor der Corona-Pandemie besuchten täglich im Schnitt etwa 2000 Gäste Schloss Hohenschwangau. Schumann hofft, dass sich die Zahl heuer wieder auf diesem Level einpendelt. Neu im Angebot sind Führungen für Eltern mit Kindern ab fünf Jahren. Pläne für weitere Neuerungen hegt sie bereits. Doch die will sie erst verraten, wenn sie sich auch tatsächlich umsetzen lassen. Fix sei der Auftritt der „American Drama Group Europe“, die am 1. Juli Shakespeares „Othello“ in englischer Sprache im Schlosshof aufführt. Und: Der von Prinz Ludwig initiierte „Löwenmarsch“ über 100 Kilometer soll nach dem Start in Schloss Kaltenberg Anfang September erneut auf Schloss Hohenschwangau enden. Bei der Veranstaltung werden Spenden für ein Afrika-Hilfsprojekt gesammelt.

Viel Zeit, um an ihrer Arbeitsstelle den traumhaften Blick auf den Alpsee und die Berge zu genießen, bleiben Barbara Schumann nicht. Noch nicht geschafft hat sie beispielsweise den Antrittsbesuch bei den Kollegen im benachbarten Schloss Neuschwanstein. Das Märchenschloss von König Ludwig II., das sich anders als Schloss Hohenschwangau heute im Besitz des Freistaates befindet, hat seit eineinhalb mit Christian Luksch einen neuen Schlossverwalter.

Im Vergleich zum weltberühmten Schloss Neuschwanstein, das jährlich 1,5 Millionen Besucher anzieht, geht es auf Schloss Hohenschwangau beschaulicher zu. Dennoch hat es eine spannende Geschichte. Erstmals urkundlich erwähnt wurde eine „Burg derer von Schwangau“ am heutigen Ort im zwölften Jahrhundert. Es ist gut möglich, dass die Wurzeln noch weit älter sind. Auch im Leben von Ludwig II. spielte Schloss Hohenschwangau eine Schlüsselrolle. In einem Brief an seine enge Vertraute Sybilla von Leonrod schwärmte er: „Seit meinen Kindheitstagen schon liebe ich es, weil ich dort eine Welt von herrlichen Erinnerungen vorfinde.“

