Winterliche Straßenverhältnisse führen zu mehreren Unfällen im Allgäu

Trotz der winterlichen Straßenverhältnisse waren am Dienstag mehrere Autofahrer im Allgäu zu schnell oder mit Sommerreifen unterwegs. Eine Zusammenfassung.

29.11.2023 | Stand: 13:09 Uhr

Der Wintereinbruch im Allgäu hat in der Region für Chaos auf den Straßen gesorgt. Bei den Unfällen entstand lediglich Blechschaden, es wurden keine Menschen verletzt, teilt die Polizei mit. Die aktuellen Wetteraussichten für das Allgäu lesen Sie in unserer 7-Tage-Vorschau.

Autofahrer landet mit Sommerreifen im Graben

In Rückholz (Kreis Ostallgäu) ist am Dienstagvormittag ein 33-Jähriger mit seinem Auto im Graben steckengeblieben. Der Mann fuhr auf der Kreisstraße von Nesselwang in Richtung Rückholz. Obwohl im Allgäu bereits seit ein paar Tagen Schnee liegt, waren auf seinem Auto noch Sommerreifen aufgezogen. Der Fahrer kam deshalb auf der eingeschneiten Straße nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Abschleppdienst musste das Auto aus dem Graben ziehen. Es entstand kein Sachschaden. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und ein Punkt in Flensburg. Zeit für die Winterreifen: Worauf Sie beim Reifenwechsel achten sollten, erfahren Sie hier.

Autofahrerin prallt bei Füssen gegen verunfalltes Auto

In Füssen ist am Dienstagmittag ein 25-jähriger Autofahrer auf der Tiroler Straße in Richtung Innenstadt von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Laut Polizei war nicht angepasste Geschwindigkeit auf der glatten Fahrbahn die Unfallursache. Noch während die Beamten den Unfall aufnahmen, verlor eine 20-Jährige an der Stelle die Kontrolle über ihr Auto und prallte frontal in das stehende Auto des 25-Jährigen. Auch sie war zu schnell unterwegs.

Etwa zur gleichen Zeit prallte ein 23-jähriger Autofahrer im Weidach mit dem Auto einer 48-Jährigen zusammen. Die Frau hatte Vorfahrt. Weil der Mann laut Polizei zu schnell unterwegs war, kam sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Alle Unfallverursacher erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige.

Schnee im Allgäu: Unfälle auf der B12 und A7 im Oberallgäu

Auch im Oberallgäu hat es am Dienstag mehrere Unfälle gegeben. Auf der B12 zwischen Hellengerst und Waltenhofen geriet ein 44-jähriger Autofahrer gegen 10 Uhr ins Schleudern und landete im Straßengraben. Der Abschleppdienst musste das Auto bergen. Die B12 war deshalb in Fahrtrichtung Kempten für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

Zur Mittagszeit kollidierte ein 23-Jähriger in Oberzollhaus bei Oy-Mittelberg mit einem Straßenschild. Er hatte die Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn falsch eingeschätzt.

Kurz darauf gab es einen Unfall auf der A7 in Fahrtrichtung Füssen. Ein 69-jähriger Autofahrer wollte bei Oy-Mittelberg von der Autobahn abfahren. Im Kurvenbereich rutschte das Auto geradeaus, prallte gegen ein Verkehrszeichen und blieb im Schnee neben der Fahrbahn stecken.

