Wintereinbruch am Wochenende: Wie lange haben die Skigebiete im Allgäu noch geöffnet?

02.04.2022 | Stand: 07:44 Uhr

Schnee und kühlere Temperaturen: Spätwinterliche Episoden um diese Zeit sind nicht ungewöhnlich, sondern eher typisch für den bekanntlich launigen April. Doch viele Menschen hatten angesichts der sonnigen und milden Witterung im März wohl nicht mehr damit gerechnet. Auch das Wochenend-Wetter wird eher winterlich als frühlingshaft.

Am Samstag ist mit weiteren Schneefällen im Allgäu zu rechnen. Am Sonntag soll es etwas freundlicher werden. In den Hochlagen der Berge könnten bis zu 50 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. „Es bleibt in der kommenden Woche meist recht kühl für April“, prognostiziert Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Außerdem werde es zur Wochenmitte wieder sehr unbeständig mit Regen und ein paar Flocken. Zumindest ist das gut für die Natur, denn im März war fast im gesamten Allgäu kein nennenswerter Niederschlag gefallen.

Allgäuer Obstbauern sorgen sich nicht wegen Schnee, sondern wegen gedrückter Preise

„Wir brauchen das Wasser dringend und solange die Temperatur nicht unter minus drei Grad sinkt, halten die Pflanzen das auch aus“, sagte Markus Kurek, Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft Lindauer Obstbauern. Sorgen mache er sich viel eher, weil große Produzenten aus Neuseeland oder Polen ihre Äpfel nicht mehr nach Russland lieferten. Das Obst komme auf den deutschen Markt und drücke die Preise.

Auf den Straßenverkehr im Allgäu hatte der Wintereinbruch keine besonderen Auswirkungen, sagte Polizeisprecher Dominic Geißler. „In höheren Lagen hatten wir zwar Schnee auf den Straßen, aber die Leute sind wohl noch den Winter gewohnt.“ Wer schon seine Sommerreifen aufgezogen hat, muss jetzt allerdings gut aufpassen. (Lesen Sie auch: Schnee zum Aprilstart in Teilen Deutschlands - Glättegefahr)

Outdoor-Freizeiteinrichtungen hat das Wetter teilweise einen Strich durch die Rechnung gemacht. So hat der Skyline Park in Bad Wörishofen seine Eröffnung um eine Woche verschoben. Der Baumwipfelpfad „Skywalk“ in Scheidegg (Kreis Lindau) hielt an seinem Plan fest und eröffnete am Freitag wieder, sagte eine Mitarbeiterin auf Nachfrage unserer Redaktion. „Wir hoffen, dass das Wetter bald wieder besser wird.“

Wie lange haben die Skigebiete im Allgäu noch geöffnet?

Andere dagegen freuen sich über den Schnee: Weiter für Wintersportler in Betrieb sind die meisten Bergbahnen im Raum Oberstdorf/Kleinwalsertal und auf Grasgehren am Riedbergpass. Dort soll der Skibetrieb – je nach Schneelage – am Ostermontag enden. Der Wintersport-Saisonschluss am Nebelhorn ist am 1. Mai. Dann werden auch die ersten Berghütten öffnen, wie beispielsweise das Gimpelhaus (30. April). Das Staufner Haus am Hochgrat plant wie das Grüntenhaus den Start in die Sommersaison für den 1. Mai. Höher gelegene Alpenvereinshütten öffnen erst zwischen Mitte/Ende Mai und Mitte Juni.

In den Bergen haben sich die Verhältnisse für Wanderer durch den Neuschnee wieder verschlechtert. „Bei weiter sinkenden Temperaturen, Niederschlag und aufkommendem Wind kann die Lawinengefahr weiter ansteigen“, heißt es vom bayerischen Lawinenwarndienst.

