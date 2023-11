Prozess gegen Bürgermeister aus Seeg beginnt nächsten Montag

Seit Januar sitzt der Bürgermeister von Seeg und ein ehemaliger Leiter einer Pflegeeinrichtung in U-Haft. Nächsten Montag startet der Prozess in Nürnberg.

20.11.2023 | Stand: 10:46 Uhr

Die Vorwürfe wiegen schwer: Laut Anklageschrift der ZKG soll der Bürgermeister von Seeg (Kreis Ostallgäu), Markus Berktold ( CSU), zusammen mit einem Pflegedienstleiter im Zeitraum von 2020 bis 2022 Gelder in Höhe von insgesamt etwa 2,1 Millionen aus dem Corona-Pflege-Rettungsschirm unrechtmäßig abgerechnet haben. Es geht um gewerbsmäßigen Betrug, Scheinrechnungen sollen erstellt worden sein. Das wirft die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption den Beteiligten vor. Am Montag, 27. November, beginnt der Prozess am Oberlandesgericht Nürnberg.

Betrugs- und Pflegeskandal in Seeg: Vor dem Oberlandesgericht Nürnberg geht es auch um Untreue

Zudem legt die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg dem angeklagten Bürgermeister mehrere Fälle der Untreue zur Last. Unter anderem war der Seeger Bürgermeister dafür zuständig, einen Verein abzuwickeln. Dabei soll er insgesamt 825.000 Euro auf sein Privatkonto überwiesen und dem Verein zustehende Pachtforderungen in Höhe von über 570.000 Euro grundlos nicht geltend gemacht haben, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts.

Der Leiter eines Pflegedienstes soll zusammen mit seiner ebenfalls angeklagten Ehefrau Geld aus dem Pflege-Rettungsschirm in Höhe von 270.000 Euro unrechtmäßig erhalten haben. Das Gericht teilt nun mit, dass die Strafkammer beabsichtigt, noch vor Prozessbeginn das Verfahren gegen die mitangeklagte Ehefrau, aus gesundheitlichen Gründen abzutrennen.

Wie viele Verhandlungstage sind rund um den in U-Haft sitzenden Bürgermeister von Seeg angesetzt?

Wie geht es jetzt vor Gericht weiter? Insgesamt sind elf Verhandlungstage angesetzt. Der letzte Tag ist auf den 11. Januar terminiert. "Abhängig vom Verlauf der Beweisaufnahme können Termine kurzfristig entfallen oder hinzukommen", teilt die Pressestelle des Gerichts mit.

Markus Berktold ist seit 2014 Bürgermeister der Ostallgäuer Gemeinde, die auch als das Honigdorf bezeichnet wird. Seit 2003 sitzt er im Gemeinderat.