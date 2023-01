Polizei durchsucht erneut Rathaus in Seeg - Haftbefehl gegen Bürgermeister bestätigt

Im Betrugsfall um den Bürgermeister von Seeg gibt es Neues: Die Polizei hat erneut unter anderem das Rathaus durchsucht und die Haftbeschwerde wurde abgelehnt.

31.01.2023 | Stand: 10:08 Uhr

Im Betrugsskandal um den Seeger Bürgermeister hat die Polizei am Montag erneut mehrere Objekte im Ostallgäu durchsucht. Darunter wieder das Rathaus in Seeg. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die Notwendigkeit einer weiteren Durchsuchung habe die Auswertung der bislang sichergestellten Unterlagen ergeben.

Ziel der derzeitigen Ermittlungen ist "die Feststellung von Hintergründen zu verschiedenen Geldströmen", teilt die Polizei mit. Da die Ermittlungen noch in vollem Gange sind, machte die Polizei hierzu zunächst keine weiteren Angaben.

Betrugsskandal in Seeg: Gericht lehnt Beschwerde gegen Haft von Bürgermeister Berktold ab

Desweiteren wurde der Haftbefehl gegen den Seeger Bürgermeister Markus Berktold bestätigt. Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat durch Beschluss vom Montag die durch die Verteidigung eingelegte Haftbeschwerde als unbegründet verworfen. Das Gericht sieht die Voraussetzungen für einen Haftbefehl als gegeben, insbesondere weil Fluchtgefahr bestehe.