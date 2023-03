Seeger Bürgermeister bleibt weiter in U-Haft

Vor knapp zwei Monaten nahm die Polizei den Seeger Bürgermeister Markus Berktold (CSU) fest. Wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen?

10.03.2023 | Stand: 09:37 Uhr

Knapp zwei Monate nach seiner Festnahme bleibt der Bürgermeister der Gemeinde Seeg (Kreis Ostallgäu) weiter in Untersuchungshaft. Das teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg mit. Auch der Leiter eines Seeger Pflegeheims befindet sich seinen Angaben zufolge weiterhin in U-Haft.

Die Staatsanwaltschaft verdächtigt sie des gewerbsmäßigen Pflegebetrugs in Millionenhöhe. Der Vollzug der Untersuchungshaft wird von einer Ermittlungsrichterin mit Fluchtgefahr begründet. Derweil laufen die Ermittlungen in dem Fall weiter. Ob und gegebenenfalls wann es zu einem Prozess kommt, ist offen. Die Amtsgeschäfte im Seeger Rathaus führt bis auf Weiteres der Zweite Bürgermeister Lorenz Schnatterer.

