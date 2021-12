Die Lifte laufen, der Schnee ist da - aber auch der Skispaß? So läuft das Skifahren im Allgäu unter 2G-Bedingungen

Skifahren im Allgäu geht ohne Corona-Test - aber nur für Geimpfte und Genesene. Das sagen Gäste und Bergbahnbetreiber zum Skifahren unter 2G-Bedingungen.

Über fast leere Pisten freuen sich derzeit die Skifahrer. Auf Grasgehren am Riedbergpass, an der Kanzelwand im Kleinwalsertal und im Gebiet der Hörnerbahn bei Bolsterlang beispielsweise laufen die Lifte bereits auch wochentags. Schnee ist genug gefallen und die angenehm milden Temperaturen mit viel Sonne in der Höhe sorgen für Spaß bei den ersten Schwüngen in der neuen Wintersaison. Das Wichtigste aber: Die Corona-Regeln sind gelockert. Geimpfte und Genesene (2G) brauchen jetzt keinen aktuellen negativen Testnachweis mehr vorzuweisen. Das wäre 2G-Plus, wie noch vergangene Woche in Bayern.

So wirkt sich 2G auf das Skifahren im Allgäu aus

Helen Hartkopf (21) und der 25-jährige Anton Schellhorn aus Hamburg sitzen in der Kanzelwandbahn und genießen die Aussicht. Einige vorweihnachtliche Skitage haben sich die beiden Studierenden aus Hamburg in Oberstdorf gegönnt. Sie sind öfters im Allgäu und kauften sich eine Saisonkarte für die Bahnen rund um Oberstdorf und das Kleinwalsertal. Weil sie geimpft sind, haben sie diese Tickets vergangenes Wochenende „freischalten“ lassen und können nach derzeitigem Stand bis Saisonende die Bahnen und Lifte im Raum Oberstdorf und Kleinwalsertal (OK) nutzen, ohne jeweils ihren Impfnachweis an der Kasse vorzuzeigen. Das ist nach wie vor notwendig, wenn Wintersportler eine Tageskarte möchten. „Ich finde das in Ordnung“, sagt Schellhorn. Ihn störe auch die Maskenpflicht in Bahnen und Liften nicht.

„Die Saison ist nach diesen Vorschriften gut machbar“, ist auch Jörn Homburg von den Bergbahnen Oberstdorf/Kleinwalsertal überzeugt. Die vorher in Bayern praktizierte 2G-Plus-Regelung sei „katastrophal“ gewesen: Es gab vor allem an Wochenenden lange Wartezeiten, weil auch die Inhaber von Mehrtages- und Saisonkarten täglich kontrolliert werden mussten. (Lesen Sie auch: Ski fahren im Allgäu Dezember 2021: Diese Skigebiete sind geöffnet)

Die Lifte laufen, der Schnee ist da - aber auch der Skispaß?

Kommendes Wochenende wollen fast alle Wintersportgebiete der Region in den täglichen Betrieb starten – auch im Ostallgäu und beispielsweise im Tannheimer Tal. Sämtliche Bahnen im Raum Oberstdorf/Kleinwalsertal sind beispielsweise schon ab Freitag in Betrieb. Bahn-Sprecher Homburg hat eine Bitte: Bereits an der Kasse sollte frühzeitig das Handy mit dem Impfnachweis gezückt werden, damit das Verkaufspersonal sich direkt vom Impfstatus überzeugen kann. Dann verkürze sich die Zeit für den Tageskarten-Verkauf deutlich und damit auch die Schlange der Wartenden.

Und wie geht es mit der Skisaison in den Weihnachtsferien weiter, wenn der Ansturm zunimmt? „Ich glaube, dass wir das gut im Griff haben“, zeigt sich Homburg optimistisch. Vor allem auch deshalb, weil bald alle Skigebiete geöffnet sind. Und weil bis in die Tallagen überall im Allgäu genug Schnee liegt. (Lesen Sie auch: Das sind die Top 5 Rodelstrecken im Allgäu)

Pistenverhältnisse im Allgäu: Kommt noch Neuschnee? So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Neuschnee ist laut Meteorologen bis auf Weiteres nicht zu erwarten. Demnach bleibt das Wetter über das Wochenende hinaus ruhig mit zeitweiligem Nebel in den Niederungen und Tallagen. Oben ist es vorerst weiter mild mit viel Sonne. Skipisten sind vor allem frühmorgens und am Nachmittag oft hart gefroren, bei Sonnenschein herrschen fast frühlingshafte Pistenbedingungen. (Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, lesen Sie hier)

Die Lawinengefahr in den Allgäuer Alpen hat sich entspannt. Nur oberhalb der Waldgrenze herrscht laut Bayerischem Warndienst noch eine mäßige Gefahr (Stufe zwei von fünf). Vorerst sei nicht mit einer grundlegenden Änderung zu rechnen, heißt es beim Warndienst. (Lesen Sie auch: Langläufer aufgepasst: Diese Loipen gibt es im südlichen Oberallgäu)

