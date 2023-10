Teils fast zehn Prozent teurer: So viel kosten Ski-Karten diese Saison im Allgäu

Skifahren im Allgäu im Winter 2023/24: Die meisten Skigebiete im Allgäu haben die Preise für die Skipässe bereits festgelegt. Hier gibt es erste Infos.

Die warmen Temperaturen im Allgäu sind passé. Damit wächst bei vielen Wintersportlerinnen und -sportlern die Vorfreude auf das Skifahren im Allgäu. Doch der Sport wird auch in der Region zusehends teurer. Auch zur Wintersaison 2023/2024 ziehen die meisten Skilifte und Bergbahnen die Preise deutlich an. In diesem Artikel erfahren Sie, wie tief Sie für Tageskarten in den größten Allgäuer Skigebieten in die Tasche greifen müssen.

Auch die Saison-Verbundkarten in der Region werden teurer als noch im Vorjahr. Die Preise für Allgäu Gletscher Card, Superschnee-Saisonkarte und Superschnee-Jahreskarte steigen um jeweils 9,5 Prozent. Die genauen Preise für die Saisonkarten erfahren Sie hier.

Skifahren in Oberstdorf/Kleinwalsertal - Preise für eine Tageskarte

Die Tageskarte der Oberstdorf/ Kleinwalsertal Bergbahnen ist an allen 48 Anlagen und Liften in Oberstdorf und im Kleinwalsertal gültig. Dazu zählen die Skigebiete Fellhorn/Kanzelwand, Nebelhornbahn, Söllereckbahn, Heubergbahn, Walmendingerhornbahn und die Ifenbahn.

Erwachsener (Jahrgang 1964 - 2005) 62,90 Euro

Senior (Jahrgang 1963 und älter) 59,80 Euro

Jugendlicher (Jahrgang 2006 - 2007) 48,40 Euro

Kind (Jahrgang 2008 - 2017) 23 Euro

Kleinkind (Jahrgang 2018 und jünger) 13 Euro

(Jahrgang 2018 und jünger)

Damit haben die Oberstdorf/Kleinwalsertal Bergbahnen ihre Preise für einen Tagesskipass im Vergleich zur Vorsaison um 8,6 Prozent erhöht.

Skifahren Söllereck - Preise für eine Tageskarte

Erwachsener (Jahrgang 1964 - 2005) 49 Euro

Senior (Jahrgang 1963 und älter) 47 Euro

Jugendlicher (Jahrgang 2006 - 2007) 42 Euro

Schüler, Studenten, Azubis etc. (Jahrgang 1998 - 2005 mit entsprechendem Nachweis) 42 Euro

Kind (Jahrgang 2008 - 2017) 23 Euro

Kleinkind (Jahrgang 2018 und jünger) 13 Euro

(Jahrgang 2018 und jünger)

Die Preise für eine Tagesskikarte am Söllereck sind damit im Vergleich zur Saison 2022/23 um etwa 7,5 Prozent gestiegen.

Skifahren in Bolsterlang, Ofterschwang und Gunzesried - Preise für eine Tageskarte

Die Tageskarte für die Hörnerbahn in Bolsterlang gilt auch im Skigebiet Ofterschwang-Gunzesried inklusive eines Pendelbusses.

Erwachsene 53 Euro (ermäßigt 51,50 Euro)

Jugendliche (Jahrgang 2006 - 2007) 41 Euro (ermäßigt 39,50 Euro)

Kinder (Jahrgang 2008 - 2017) 24,50 Euro (ermäßigt 23 Euro)

(Jahrgang 2008 - 2017)

Die Ermäßigung ist erhältlich mit der Allgäu Walser Card, für Einheimische (OA und KE), für Senioren ab Jahrgang 1963, für Menschen mit Behinderung (ab 60 %) und für Studenten (Jahrgang 1998 - 2005).

Preise für Tagestickets für die Bergbahnen Oberjoch, Spieserlifte Unterjoch und die Hornbahn Hindelang

Erwachsene (ab Jahrgang 2005 oder älter) 49,80 Euro (ermäßigt 48,50 Euro)

Jugend (Jahrgang 2006 - 2007) 40,50 Euro (ermäßigt 39,50 Euro)

Kind (Jahrgang 2008 oder jünger) 23 Euro (ermäßigt 22 Euro)

Kleinkind (Jahrgang 2018 und jünger) 11 Euro

(Jahrgang 2018 und jünger)

Die Ermäßigung erhält man als Besitzer einer Allgäu Walser Card oder als Einheimischer. Schüler, Studenten und Lehrlinge erhalten den Jugendtarif. Auch Menschen mit Behinderung erhalten einen Sondertarif.

Alpspitzbahn Nesselwang - Preise für eine Tageskarte

Erwachsene (ab 17 Jahre) 39,90 Euro

Student/Schüler/Lehrlinge (bis 25 Jahre) 33,50 Euro

Kinder (6 - 16 Jahre) 26 Euro

Kleinkinder (3 - 5 Jahre) 6 Euro

(3 - 5 Jahre)

Die Tageskarten sind nicht für das Flutlichtskifahren gültig.

Tegelbergbahn/Breitenbergbahn/Buchenbergbahn

Die Preise für den Winter 2023/24 stehen noch nicht fest.

Skigebiet Grasgehren/Riedbergerhorn - Preise für eine Tageskarte

Erwachsene 33 Euro

Senioren (Jahrgang 1962 und älter) 29 Euro

Jugend (Jahrgang 2005 - 2006) 29 Euro

Kinder (Jahrgang 2007 - 2016) 19 Euro

(Jahrgang 2007 - 2016)

Skilifte Jungholz - Preise für eine Tageskarte

Erwachsene 42 Euro

Senioren (65 und älter) 34 Euro

Kinder (von 6 - 15) 26,50 Euro

Kleinkinder (bis 5) 13 Euro

(bis 5)

In Jungholz sind die Preise damit im Schnitt um 15 Prozent gestiegen.

Noch keine Preise stehen fest für die weiteren Skigebiete im Tannheimer Tal:

Grän - Füssener Jöchle

Tannheimer Bergbahnen - Neunerköpfle

Tannheimer Bergbahnen - Zöblen

Tannheimer Bergbahnen - Schattwald

Skigebiet Balderschwang - Preise für eine Tageskarte

Erwachsene (Jahrgang 1964 - 2005) 42 Euro

Senioren (ab Jahrgang 1963) 39 Euro

Jugendliche (Jahrgang 2006 - 2007) 35 Euro

Kinder (Jahrgang 2008 - 2017) 20 Euro

Kleinkinder (ab Jahrgang 2018) 5 Euro

(ab Jahrgang 2018)

Skigebiet Eschach - Schwärzenlifte in Buchenberg

Aktuell sind noch keine Preise für die kommende Wintersaison bekannt.

Skilifte Thaler Höhe in Missen-Wilhams

Die Preise für den Winter 2023/2024 sind noch nicht bekannt.

Imbergbahn und Skiarena Steibis

Für den Winter 2023/24 stehen die Preise noch nicht fest.

Noch fehlt im Allgäu der nötige Untergrund, um Ski zu fahren. Wann der erste Schnee kommt, erfahren Sie aber zu gegebener Zeit in unserem 7-Tage-Wetter für das Allgäu.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr. (Stand: 20.10.23)