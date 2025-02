Kunstschnee-Ärger im Skigebiet Balderschwang: Müssen die Betreiber jetzt Zuschüsse zurückzahlen?

Bei strahlendem Sonnenschein genossen am Mittwoch einmal mehr viele Skifahrer die Abfahrten im Skigebiet Balderschwang mit seinen 40 Pistenkilometern. Unterdessen dauert bei den Behörden die Aufarbeitung der Vorwürfe gegen die Betreiber an, die vor knapp zwei Monaten für Schlagzeilen sorgten. Dabei ging es um mutmaßlich nicht genehmigte Entnahme von Bachwasser. Sie sollen zur Produktion von Kunstschnee verwendet worden sein. Insgesamt gibt es laut Betreiber-Homepage 80 Schneeerzeuger, also Schneekanonen und Skilanzen, in dem Gebiet.

Tobias Schuhwerk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Skigebiet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Balderschwang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis