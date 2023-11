Ein automatisch abgesetzter Notruf kann Leben retten. Doch Bergwachten im Allgäu erleben auch, dass Smart Watches Fehlalarme auslösen.

28.11.2023 | Stand: 16:53 Uhr

Ein Mann stürzt am Samstag in Lechbruck ( Ostallgäu) in ein Bachbett und kann sich nicht eigenständig befreien. Obwohl er nicht selbst die 112 wählt, sind etwa eine halbe Stunde später Rettungskräfte vor Ort.

Der Grund: Die Apple Watch des Verunglückten sendete einen automatischen Notruf an die Integrierte Leitstelle (ILS). Der 29-Jährige hat sein Leben also vermutlich seiner Smart Watch zu verdanken - einer digitalen Armbanduhr, die mit vielen Funktionen eines Handys ausgestattet ist.

Smart Watches können durch automatischen Notruf Leben retten

"Es gibt Fälle, in denen solche Systeme Leben retten können", sagt Marco Arhelger. Er ist der Leiter der ILS in Kempten. Hier laufen Notrufe aus Kempten, Kaufbeuren, sowie den Landkreisen Lindau, Ober-, und Ostallgäu ein.

Arhelger erinnert sich an den Fall aus Lechbruck: "Über eine Apple Watch erhalten wir zwar selten einen Notruf, aber es kommt schon immer mal wieder vor." Genaue Zahlen könne er nicht nennen, da die Leitstelle die Vorfälle nicht auswerte.

Automatisierte Notrufe: Es gibt Vor- und Nachteile

Einmal, erzählt Arhelger, habe zum Beispiel die Smart Watch eines verletzten Skifahrers Alarm geschlagen, der dann von der Bergwacht geborgen wurde. Bei Skifahrern und Bergsteigern, die oft alleine in den Allgäuer Alpen unterwegs sind, sind solche GPS-Uhren oder ähnliche Hilfsmittel häufig Teil der Sicherheitsausrüstung.

Doch in Arhelgers Brust "schlagen zwei Herzen", wenn er an die automatisierten Notrufe denkt, die Smart Watches und mittlerweile auch einige Handys auslösen können. Die Notfallfunktion sei nicht per se schlecht, "aber ein Stück weit anfällig für Fehler."

Wie kann eine Smart Watch eigenmächtig einen Notruf senden?

Doch wie erkennt eine Smart Watch überhaupt, dass ihr Träger in Not ist? Aktuelle Modelle der Apple Watches haben eingebaute Sensoren für eine "Unfall- und Sturzerkennung", schreibt Apple auf der eigenen Website. Was genau diese Sensoren messen, schreibt der Konzern nicht.

Sobald die Uhr einen Sturz oder Unfall erkannt hat, spielt sie einen Alarmton ab. Wenn sich die Person daraufhin etwa eine Minute lang nicht bewegt, ruft die Apple Watch automatisch die 112 an und liest dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin am anderen Ende der Leitung den Standort in Koordinaten vor.

Fehlerhafte automatische Notrufe belasten Bergwachten

Ab und zu seien Bergwachten schon aufgrund eines Fehlalarmes ausgerückt. Eine "unnötige Bewegung der Einsatzkräfte", findet der Leiter der Einsatzzentrale. Solch einen Fehlalarm hat unser Redakteur Mark Bihler schon einmal erlebt. Sein Satelliten-Notrufgerät kontaktierte wegen einer technischen Fehlfunktion seine ausgewählten Notfallkontakte, obwohl es gar keinen Unfall gab. Die Bergwacht suchte daraufhin mit einem Hubschrauber nach dem angeblich verletzten Wanderer, obwohl dieser unversehrt am Boden stand. "Da habe ich nicht schlecht gestaunt", sagt Bihler.

Marco Arhelger von der ILS Allgäu kritisiert außerden, dass es aktuell noch nicht möglich sei, "Smartwatch-Notrufe" direkt in das Einsatzleitsystem zu integrieren. Die GPS-Daten, also der Standort der in Not geratenen Person, kommen bei der ILS nämlich als telefonische Bandansage an. "Und dann müssen Kollegen die Koordinaten manuell in das System eintragen", erklärt Arhelger. Dieses Vorgehen sei fehlerbehaftet, weil Mitarbeiter etwa eine falsche Zahl aufschreiben könnten.

In Zukunft soll die Integration ins System durch technische Anpassungen aber besser funktionieren. Auch installierte Apps können in Notfällen helfen. Mit der "Region der Lebensretter"-App können Ersthelfer zum Beispiel andere freiwillig registrierte Helfer in der Nähe kontaktieren.