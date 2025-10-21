Das sind die schönsten Herbstspaziergänge im Allgäu

Der Herbst hält Einzug ins Allgäu. Gerade an sonnigen Tagen zeigt sich die Jahreszeit von ihrer besten Seite. Bei angenehmen Temperaturen laden Region und Wetter zu ausgedehnten Spaziergängen oder leichten Wanderungen durch das knisternde Laub ein. Es kann aber auch im Regen schön sein, wenn die Tropfen rhythmisch auf den Regenschirm prasseln. Wo kann man im Allgäu schön spazieren gehen? Hier kommen sieben Tipps unserer Redaktion.

Kurfürstenallee in Marktoberodrf

Die Kurfürstenallee in Marktoberdorf ist zwei Kilometer lang und verfügt über einen gut 200 Jahre alten Baumbestand mit rund 620 Linden. Von der Lindenallee aus bietet sich ein toller Blick auf das Alpenpanorama. Die Allee wurde im Jahr 1774 bis 1780 auf Initiative von Kurfürst Clemens Wenzeslaus angelegt und ist heute ein geschütztes Naturdenkmal. Der Weg beginnt am Schloss Marktoberdorf und endet im Wald am Gedenkstein für Clemens Wenzeslaus.

Der Weg ist auch mit dem Kinderwagen begehbar. Der Spaziergang über die Allee bis zum Wald dauert etwa eine halbe Stunde. Danach kann man umgekehren oder die Tour mit einem Spaziergang durch den Wald verlängern.

Die Kurfürstenallee in Marktoberdorf ist etwa zwei Kilometer lang. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild)

Schwansee in Schwangau

Für gemütliche Spaziergänge im Herbst bieten sich auch die Rundwege um die zahlreichen Seen im Allgäu an - zum Beispiel um den Schwansee in Schwangau im Ostallgäu. Der Rundweg ist etwa 3,2 Kilometer lang. Parkplätze gibt es in der Nähe, zum Beispiel am Schwanseepark.

Der Schwansee liegt in der Nähe der Königsschlösser Neuschwanstein und Schwangau. Auf dem Weg kann man nicht nur das raschelnde Laub unter den Füßen, sondern auch einen Ausblick auf die Schlösser genießen.

Spitalwaldrunde in Kaufbeuren

Die Spitalwaldrunde startet an der Kirche im Kaufbeurer Ortsteil Oberbeuren. In der Ortsmitte von Oberbeuren gibt es auch Parkplätze. Der Rundwanderweg ist etwa 7,3 Kilometer lang und führt über Wiesen und durch den Wald. Für die Runde sollte man etwa zwei Stunden Zeit einplanen.

Auf dem Weg wartet ein besonderes Naturdenkmal: Im Süden der Runde steht ein Mammutbaum, der im 19. Jahrhundert dort gepflanzt wurde. Der Baum ist etwa 135 Jahre alt. Er steht rund 100 Meter vom eigentlichen Weg entfernt und ist über einen Trampelpfad erreichbar.

Der Herbst ist eine tolle Jahreszeit für ausgedehnte Spaziergänge. Foto: Federico Gambarini, dpa (Symbolbild)

Iller in Kempten und im Oberallgäu

Der Weg entlang der Iller ist zu jeder Jahreszeit eine beliebte Strecke für Jogger, Radfahrer und Spaziergänger. Wenn sich im Herbst die Blätter an den Bäumen färben, ist es dort besonders schön. Der Vorteil an einem Iller-Spaziergang: Man kann die Route überall beginnen und nach Lust und Laune wieder umkehren. In Kempten gibt es zum Beispiel am Illerstadion oder neben der Feuerwehr kostenpflichtige Parkplätze, von denen aus man auf den Weg einsteigen kann.

Beliebt ist auch der Illerweg bei Krugzell, einem Ortsteil von Altusried. Parkplätze gibt es in der Ortsmitte von Krugzell.

Moor- und Streuwiesenpfad bei Pfronten

In Pfronten im Ostallgäu liegt der Moor- und Streuwiesenpfad. Der Weg führt durch das Berger-Moos in Pfronten-Ried. Auf dem Weg gibt es zwei Stege, Infotafeln und Aussichtsplattformen, wo man mehr über das Moor erfährt und die Natur entdecken kann. Der Rundweg ist gekiest und somit mit dem Kinderwagen begehbar. Die Runde startet und endet am Bahnhof Pfronten-Ried, wo es auch Parkplätze gibt. Der Moor- und Streuwiesenpfad ist etwa 7,2 Kilometer lang. Man braucht rund zwei Stunden für die Runde.

Im Berger Moos in Pfronten befindet sich der Moor- und Streuwiesenpfad. Foto: Markus Röck (Archivbild)

Walderlebnispfad am Buxheimer Weiher im Unterallgäu

Der Buxheimer Weiher im Unterallgäu eignet sich das ganze Jahr über für längere Spaziergänge. Wenn sich im Herbst die Blätter bunt gefärbt haben und das Laub unter den Füßen raschelt, ist es dort natürlich besonders schön.

Am Buxheimer Weiher gibt es auch einen Walderlebnispfad, der erkundet werden kann. Die Tour ist etwa 3,3 Kilometer lang und gut ausgeschrieben. Man läuft etwa eine Stunde. Parkplätze gibt es am Landgasthof Weiherhaus.

Waldsee in Lindenberg

Eine weitere schöne Seen-Runde gibt es um den Waldsee in Lindenberg im Westallgäu. Der See befindet sich in den Landschaftsschutzgebieten Lindenberger Moos und Wasenmoos. Er ist Teil der Westallgäuer Wasserwege. Die Runde um den Waldsee herum ist etwa fünf Kilometer lang und dauert rund 1,5 Stunden. Es gibt aber auch zahlreiche andere Wanderungen und leichte Touren, die am Waldsee vorbeiführen oder starten und ausgeschildert sind.

Parkplätze gibt es am Waldsee direkt oder in der Austraße in Lindenberg.

Der Waldsee in Lindenberg im Herbst. Foto: Stefanie Gronostay (Archivbild)

