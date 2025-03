Auf 17 angewachsen ist die Zahl der Abgänge beim ESV Kaufbeuren aus der DEL2 am Wochenende. Nachdem die Buron Joker in der Spielzeit 24/25 erstmals seit 2016 die Play-offs verpasst hatten und sich den Klassenerhalt in den Play-downs gegen Selb sichern mussten, kommt es nun zum Komplett-Umbruch im Team.

