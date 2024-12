Allgäu-Triathlon zur besten Mitteldistanz Deutschlands gewählt

Der Allgäu-Triathlon zählt erneut zu den beliebtesten Triathlon-Wettkämpfen im deutschsprachigen Raum. Im Rahmen der „Sailfish Night of the Year“ in Langen bei Frankfurt wurde der „Kult“ am Alpsee zur besten Mitteldistanz des Jahres 2024 ausgezeichnet.

Das Oberallgäuer Großevent setzte sich in der Online-Abstimmung unter anderem gegen den Frankfurt City Triathlon (Platz 2) sowie den Ironman 70.3 Kraichgau (Platz 3) durch. Seit 1983 ist der Allgäu Triathlon eine feste Größe im deutschen Rennkalender. Selbst miserables Wetter konnte in diesem Jahr die Atmosphäre nicht trüben.

Für das Team von Veranstalter „808project“ aus Burgberg ist es nicht der erste Award. Bereits in den vergangenen Jahren war der Allgäu-Triathlon mehrmals zur besten Sprint- bzw. Mitteldistanz gewählt worden.

Allgäu-Triathlon ist drittbeste Sprintdistanz

Heuer ging der Titel des besten Sprintrennens an die Olympischen Spiele in Paris, bei denen das deutsche Mixed-Team Gold gewann. Der Allgäu-Triathlon wurde auf Rang drei gewählt. Der Titel „Beste Langdistanz“ ging wie 2023 an die Challenge Roth. Insgesamt gaben online über 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Stimmen ab.

Stellvertretend für die vielen hundert Helferinnen und Helfer nahmen die Orga-Leiter Marlon Wörndl und Sebastian Eisenlauer die Auszeichnungen bei der „Sailfish Night of the Year“ entgegen.

Allgäu-Triathlon 2025 bereits restlos ausgebucht

Dass der Allgäu-Triathlon weiterhin gut ankommt, zeigt auch die bereits restlos ausverkaufte 43. Auflage im nächsten Jahr. Schon nach zweieinhalb Stunden waren alle 3200 Startplätze für den Allgäu-Triathlon 2025 vergeben. Allerdings lief die Anmeldung alles andere als rund.

Strecken beim Allgäu-Triathlon 2025

Beim Allgäu-Triathlon 2025 gibt es drei verschiedene Strecken und eine Staffel. Bei der Staffel übernimmt jedes einzelne Teammitglied jeweils eine Sportart. Das sind die einzelnen Distanzen:

Sprint: 0,5 Kilometer Schwimmen - 29 Kilometer Rad - 5 Kilometer laufen

Olymp: 1,5 Kilometer Schwimmen - 46 Kilometer Rad - 10 Kilometer laufen (olympische Distanz)

Classic: 1,9 Kilometer Schwimmen - 92 Kilometer Rad - 20 Kilometer laufen (Triathlon-Mitteldistanz)

Classic-Staffel: 1,9 Kilometer Schwimmen - 92 Kilometer Rad - 20 Kilometer laufen