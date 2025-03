Zur Abwechslung geht es für Noahkai Banks zum Nationalteam

Beim FC Augsburg ist Noahkai Banks nach seinen reifen Auftritten wieder in die Rolle des Herausforderers geschlüpft. Momentan ist an der Stamm-Dreierkette des Fußball-Bundesligisten um Jeffrey Gouweleeuw, Chrislain Matsima und Cedric Zesiger kein Vorbeikommen. Diese Situation ist für das Allgäuer Talent allerdings nicht neu.

Seit seinem Bundesliga-Debüt Anfang Januar gegen Stuttgart sammelt der 18-jährige Innenverteidiger weiter fleißig Einsatzminuten. Beim 1:0-Sieg vor der Länderspielpause gegen Wolfsburg half der eingewechselte Dietmannsrieder mit einer weiteren abgeklärten Leistung dabei, den sechsten Heimsieg dieser Saison einzufahren.

Noahkai Banks trifft mit der US-U20 auf Mexiko und Japan

Kurz darauf ging es für Banks in den Flieger nach Spanien, wo der Allgäuer am Trainingslager der US-amerikanischen U20-Nationalmannschaft teilnimmt. Banks wurde in Honolulu (Hawaii) geboren, sein leiblicher Vater ist Amerikaner. Mit der U20-Auswahl trifft der Innenverteidiger am Samstag auf Mexiko, am Montag steht im Rahmen des Trainingscamps ein weiteres Testspiel gegen die japanische U20 an.

Banks kam bisher in den amerikanischen Auswahlteams zum Einsatz, könnte aber noch zum Deutschen Fußball-Bund wechseln. Durch seine inzwischen acht Bundesliga-Einsätze hat sich der junge Allgäuer ins Rampenlicht gespielt. Kürzlich verriet Banks, dass der italienische Top-Klub AS Rom in der Wintertransferperiode an einer Verpflichtung interessiert war.