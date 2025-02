Philipp Nawrath aus deutschem Kader für WM-Einzel gestrichen - Das ist der Grund

Der Nesselwanger Philipp Nawrath wird im Einzel am Mittwoch bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide nicht an den Start gehen. Das gab der Deutsche Skiverband am Montagvormittag bekannt. Grund sei, dass Deutschlands bester Biathlet nach einer Erkältung in der Vorbereitung nach wie vor etwas angeschlagen sei.

Wörtlich heißt es in einem Statement von Sportdirektor Felix Bitterling: „Philipp Nawrath ist leider nach wie vor etwas angeschlagen und ist noch nicht wieder bei seinen 100 Prozent, was man gestern auch im Verfolger läuferisch deutlich sehen konnte. Das ist nicht der Philipp, so wie wir ihn kennen. In Rücksprache mit unserem Mannschaftsarzt Dr. Jan Wüstenfeld haben wir entschieden, Philipp fürs Einzel rauszunehmen, gerade mit Blick aufs Wochenende. David Zobel wird hier zum Einsatz kommen und ab heute Abend hier in der Lenzerheide sein und dann am Dienstag ganz normal am Training teilnehmen.“

Philipp Nawrath lag vor der Biathlon-WM eine Woche flach

Nach dem letzten Weltcup in Antholz war Nawrath eine Woche flachgelegen, hatte Halsschmerzen, Schnupfen und Husten. Kurz vor den Titelkämpfen in der Schweiz habe sich der 32-jährige Allgäuer aber wieder fit gefühlt. Doch nach der Bronzemedaille in der Mixed-Staffel zeigte er im Sprint (Platz 18) sowie in der Verfolgung sehr durchwachsene Vorstellungen.