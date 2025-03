Konfettiregen und Korkenknallen: Frauen des ESC Kempten feiern bayerischen Meistertitel

Die Heimat der besten deutschen Frauen-Eishockey-Teams ist in diesem Jahr das Allgäu. Während die Nachbarinnen des ECDC Memmingen am Samstag ihren Titel in der Frauen-Bundesliga verteidigten, gewannen die Lady Sharks des ESC Kempten die Meisterschaft in der darunterliegenden Bayernliga.

Dieser Titel wird für immer in den Geschichtsbüchern des Eishockeysports stehen. Die Bayernliga wurde vor der Saison als zweithöchste deutsche Liga neu installiert. Und die ESC-Frauen sind die Ersten, die diesen Titel gewinnen konnten.

Konfettiregen bei der Pokalübergabe: ESC Kempten feiert ausgelassen

Entsprechend groß war der Jubel unter den Spielerinnen und den Zuschauern, als Kapitänin Carolina Kullmann am Sonntagabend den stattlichen Siegerpokal unter goldenem Konfettiregen in die Höhe reckte. Von nun an gab es kein Halten mehr, die große Feier begann. Trainer und Offizielle versuchten den obligatorischen Sektduschen auf dem Eis zu entgehen, mal mit mehr und mal mit weniger Erfolg. Mit wunderschönen Medaillen aus Zwieseler Kristall und Gold um den Hals drehte die Mannschaft eine Ehrenrunde nach der anderen durch die Arena. Kerstin Hahn, Obfrau des Bayerischen Eissport-Verbandes, hatte das Team zuvor offiziell ausgezeichnet.

Die Eisfläche war längst gefüllt mit Familien, Freunden und Fans, es wurden unzählige Fotos und Videos geschossen, die Glückseligkeit war in die Gesichter aller geschrieben.

Für den ESC Kempten war es perfekt inszeniert, dass ausgerechnet das Spiel mit der Meisterehrung auch das letzte in der gesamten Saison im Stadion an der Memminger Straße war. Wie lange die Meisterfeier andauerte ist nicht bekannt, „denn was in der Kabine passiert, bleibt auch in der Kabine“, hüllt sich auch ESC-Pressesprecher Thomas Hasselbach in Schweigen. Eines ist gewiss: Nach dem Verzicht auf den Bundesliga-Aufstieg werden die Lady Sharks auch in der neuen Saison alles dafür geben, ihren Titel zu verteidigen. Bis dahin heißt es den Sommer zu genießen. (has)

ESC Kempten – ESC Geretsried 7:3 (2:0, 1:0, 4:3) Tore 1:0 Fritz (1.), 2:0 Eisenschmid (9.), 3:0 Délarbre (28.), 4:0 S. Kullmann (41.), 4:1 Boico (44.), 5:1 C. Kullmann (45.), 5:2 Mayr (47.), 5:3 Schmitz (47.), 6:3 Kajah (56.), 7:3 C. Kullmann (59.).

Strafminuten Kempten 6, Geretsried 4.

Zuschauer 226