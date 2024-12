ESVK in Regensburg: Klare Niederlage, Sorgen um Stürmer

Der ESV Kaufbeuren hat sein Auswärtsspiel in Regensburg am Sonntag mit 1:4 verloren – und das ist bemerkenswert. Denn in den ersten etwa 14 Spielminuten war eigentlich nur ein Team aktiv – das aus dem Allgäu. Niemand hätte sich beschweren dürfen, wenn die Gäste sich eine komfortable Führung herausgespielt hätten.

Aber Sami Blomqvist traf mehrfach nur das Außennetz, Sten Fischer nagelte die Scheibe gegen das Gestänge. Erst gegen Drittelende wurden die Eisbären aktiver, Aleandro Angeran versuchte in der 19. Minute etwa einen Bauerntrick. Er scheiterte aber an Torwart Daniel Fießinger, der in dieser Phase gute Aktionen hatte. Im zweiten Drittel gab es von Kaufbeuren zunächst kaum etwas zu sehen. Regensburg drückte.

Für eine kurze Verschnaufpause der Joker sorgte Premysl Svoboda (24.), der sich eine gute Chance erarbeitete, dennoch fiel nur Sekunden später das 1:0 der Gastgeber. Jakob Weber zog von der blauen Linie ab und ließ den Puck im Netz zappeln. Nach dem Treffer brach Kaufbeuren kurz gänzlich ein. Das sehenswerte 2:0 von Olle Liss (32.) war die logische Folge.

ESVK mit Sorgen um Yaremko

Momente später verwandelte Joey Lewis einen Alleingang nicht. Im ersten Powerplay des Spiels überhaupt (35.) hatte Kaufbeuren mehrere Chancen, aber auch Fießinger musste bei Kontern wachsam sein. Er verhinderte, auch gegen Drittelende, einen höheren Rückstand. Weite Teile des dritten Drittels musste der ESVK dann ohne Kanadier Nolan Yaremko bestreiten. Er konnte nach einem harten Bandencheck nicht weitermachen. Er war schon in der Kabine, als erneut Weber traf und auf 3:0 stellte (43.).

Die Joker hatten in Folge in Überzahl Großchancen, doch Regensburg warf alles in die Schüsse, was sie hatten. Und während Kaufbeuren am Drücker war, nutzte Corey Trivino eine Einzelaktion zum inzwischen zu hohen 4:0 (50.). Entsprechend verdient war der hereingearbeitete 1:4-Anschlusstreffer von Samir Kharboutli (52.), der die Partie aber nicht mehr drehte.

