Befreiungsschlag der Joker: ESVK lässt in Freiburg nichts anbrennen

Dem ESVK ist ein Befreiungsschlag gelungen. Nach vier Niederlagen in Folge fuhren die Joker am Dienstagabend vor 1603 Zuschauern beim EHC Freiburg einen wichtigen 5:0-Sieg ein.

Gleichzeitig war es für die Hausherren die schon zwölfte Niederlage in Serie. Die Gäste, wieder mit Sami Blomqvist, lagen nach nur 130 Sekunden durch einen Doppelschlag von Ryan Valentini mit 2:0 vorn und hatten fortan gegen verunsicherte Freiburger alles im Griff. In der 18. Minute schraubte Jere Laaksonen das Resultat völlig verdient auf 3:0.

Starker Daniel Fießinger hält die Null

Nicht sonderlich überraschend spielte sich im zweiten Durchgang einiges im Kaufbeurer Drittel ab, aber die Allgäuer ließen nichts zu. Im Gegenteil: Sten Fischer erhöhte in der 30. Minute auf 4:0. Bei einem Alleingang in Unterzahl vergab Simon Schütz das 5:0 in der 46. Minute.

Aber auch so spulte der ESV, der in Keeper Daniel Fießinger einen starken Rückhalt hatte und vier Unterzahlspiele unbeschadet überstand sein Pensum bis zum Schluss souverän ab.

Bei einem erneuten Konter gelang Dani Bindels in der 55. Minute der fünfte Treffer doch noch.

