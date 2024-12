Trotz Sieg: So deutlich kritisiert Max Oswald seinen ESVK

„Immer noch kacke“, bilanzierte ESVK-Doppeltorschütze Max Oswald am Donnerstag den 4:2-Sieg seiner Joker gegen die Selber Wölfe in der DEL2. „Wir sind 3:0 vorn und machen es dann noch spannend“, ärgerte sich der Stürmer und betonte – nicht ohne sich für die Wortwahl zu entschuldigen: „Es war noch viel Scheiße dabei.“

ESVK wieder mit schwachem zweiten Drittel

In der Tat war den Kaufbeurern nach dem 1:3-Gegentreffer erneut die Verunsicherung ins Gesicht geschrieben. Über weite Strecken des zweiten und dritten Drittels war es entsprechend kein gutes Joker-Spiel gegen den nun Tabellenletzten. Eingesackt hat Kaufbeuren dennoch drei extrem wichtige Punkte.

„Wenn du auf einer Siegeswelle schwimmst, dann klappen einige Sachen. Wenn du unter Druck bist, dann klappen sie eben nicht“, erklärte Cheftrainer Daniel Jun, der seine Mannschaft nun schon auf das nächste Match vorbereiten muss.

ESVK gastiert heuer noch in Crimmitschau und Krefeld

Am Samstagabend gastiert Kaufbeuren in Crimmitschau (13.). Bully ist um 19.30 Uhr. Die Eispiraten haben nur fünf Punkte aus den vergangenen fünf Matches geholt, am Donnerstag aber überraschend deutlich mit 4:1 beim Vierten in Rosenheim gewonnen.