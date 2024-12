Ausgerechnet zur spielintensiven Eishockey-Zeit um Weihnachten steckt der ESV Kaufbeuren in der DEL 2 in einer sportlichen Krise. Drei Matches in Folge haben die Joker verloren, am Wochenende gingen sie gegen Weißwasser (2:6) und Dresden (1:4) leer aus.

