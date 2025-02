Europa Cup am Oberjoch: Zwei Riesenslaloms und zahlreiche prominente Starterinnen

Während die weltbesten Skifahrerinnen und Skifahrer momentan bei der Alpinen WM in Saalbach-Hinterglemm (Österreich) um Titel und Platzierungen kämpfen, bemüht sich die zweite Garde, den Sprung nach oben zu schaffen.

Am Sonntag und Montag (9. und 10. Februar) finden zwei Frauen-Europa-Cup-Rennen auf der steilen Piste am Alpinen Trainingszentrum Allgäu (ATA) am Oberjoch statt. Gefahren werden zwei Riesenslaloms. Gemeldet haben 75 Starterinnen aus 17 Nationen. Darunter auch zahlreiche Weltcup-Fahrerinnen, die keine Berücksichtigungen für die WM gefunden hatten.

Europa Cup am Oberjoch: Hilzinger und Lipp dabei

Aus deutscher Sicht sind mehrere Hochkaräter und viele Allgäuerinnen am Start. Unter anderem ist Jessica Hilzinger dabei, die wenige Tage später beim WM-Slalom in Saalbach starten wird. Auch Elina Lipp und Lara-Marie Wies (beide SC Oberstdorf) sowie die ISchwestern Laila und Luisa Illig (WSV Isny) und Romy Ertl vom SC Lengries versuchen am Oberjoch Punkte zu sammeln, um bessere Startplätze für die nächsten Weltcup-Rennen zu erhalten.

Benno Groß vom Deutschen Skiverband, Nachfolger von Florian Beck und jetziger Hausherr am ATA, kann auf eine bestens präparierte Piste zurückgreifen. Gestartet wird der erste Lauf jeweils um 10 Uhr, der zweite Durchgang beginnt jeweils um 13 Uhr (dh)