Nur eine Allgäuerin für Alpin-WM nominiert – Mini-Chance für Luitz

Sieben Männer und fünf Frauen hat der Deutsche Skiverband für die alpine Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach (Österreich) nominiert. Aufgrund zahlreicher Verletzungen ist bei den Titelkämpfen (4. bis 16. Februar) nur eine Allgäuerin dabei, Jessica Hilzinger vom SC Oberstdorf. Realistische Medaillen-Chancen hat die 27-jährige Slalom-Spezialistin aber nicht. Beim letzten Weltcup vor der WM in Courchevel (Frankreich) verpasste sie den zweiten Durchgang als 31..

Bei den Männern fehlen gleich vier Allgäuer Weltcup-Asse. Speedfahrer Andreas Sander (Burgberg) fällt mit einer Zellerkrankung für die gesamte Saison aus. Auch der amtierende Parallel-Weltmeister und Riesenslalom-Spezialist Alexander Schmid (SC Fischen) sowie Slalom-Ass Sebastian Holzmann (SC Oberstdorf) greifen aufgrund schwerer Knieverletzungen erst nächsten Winter wieder an.

Stefan Luitz hat die interne WM-Norm klar verpasst

Riesenslalomfahrer Stefan Luitz (SC Bolsterlang) hingegen ist zwar fit, hat die interne WM-Norm (einmal Top 8 oder zweimal Top 15) aber klar verpasst. Nach dem jüngsten Nacht-Riesenslalom in Schladming, bei dem er 29. wurde, sagte er mit Blick auf eine mögliche WM-Teilnahme: „Wenn ich ehrlich bin, stehen die Chancen sehr schlecht. Das Rennen heute hätte sicher nochmal etwas ändern können. Aber die Kriterien gibt es einfach und ich bin jetzt schon lange in diesem Geschäft. Ich würde es verstehen, wenn es nicht so ist. Es ist alles gut.“

Stefan Luitz startet aller Voraussicht nach nicht bei der WM in Saalbach. Foto: dpa

DSV-Vorstand Wolfgang Maier lässt Hintertür offen

Eine kleine Hintertür ist für Luitz aber noch offen, wie DSV-Vorstand Sport, Wolfgang Maier, verrät: „Nach den vielen verletzungsbedingten Ausfällen gehören wir nicht zwingend zu den Medaillenfavoriten, wollen aber jede Chance, die sich uns bietet, nutzen. Wir haben auf die hohe Anzahl verletzter Athletinnen und Athleten in unseren Teams reagiert und die Nominierung nicht ausschließlich und strikt nach WM-Norm vollzogen. Insgesamt besteht unsere WM-Mannschaft aus zwölf Aktiven, fünf Frauen und sieben Männern. Darüber hinaus behalten wir uns vor, weitere Aktive nach erneuter Leistungsüberprüfung zu nominieren.“

Das DSV-Aufgebot für die Alpin-WM in Saalbach Frauen

- Emma Aicher (SC Mahlstetten)

- Lena Dürr (SV Germering)

- Fabiana Dorigo (TSV 1860 München)

- Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf)

- Kira Weidle-Winkelmann (SC Starnberg)

Männer

- Romed Baumann (WSV Kiefersfelden)

- Anton Grammel (SC Kressbronn)

- Fabian Gratz (TSV Altenau)

- Simon Jocher (SC Garmisch)

- Jonas Stockinger (SC Herzogsreut)

- Linus Straßer (TSV 1860 München)

- Luis Vogt (SC Garmisch)



Die DSV-Sportführung behält sich vor, weitere Aktive nach erneuter Leistungsüberprüfung für die WM zu nominieren.