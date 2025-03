Ski-Ass Felix Rösle: Was über den Allgäuer Junioren-Weltmeister bekannt ist

Felix Rösle zählt zu den größten deutschen Talenten im alpinen Skisport. Er holte bei der Ski-WM der Junioren im Februar 2025 im italienischen Tarvisio die Goldmedaille in der Abfahrt. Das Nachwuchstalent vom SC Sonthofen trainiert im B-Kader des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Wohnort, Erfolge, Familie, Instagram - alles, was über Felix Rösle bekannt ist

Geburtsdatum: 07.01.2005

Geburtsort: Sonthofen

Wohnort: Sonthofen

Verein: SC Sonthofen

Eltern: Florian Rösle, Cathrin Rösle

Geschwister: Laura Rösle

Hobbys: Tennis, Fußball, Rennradfahren

Erfolge: 9. Platz bei der Ski-Junioren WM in Chatel (Frankreich) 2024 in der Abfahrt, 1. Platz beim Südamerika-Cup im September 2024 im Super-G, Goldmedaille bei der Ski-Junioren WM in Tarvisio (Italien) 2025 in der Abfahrt

Instagram: felix.roesle (1289 Follower, Stand: März 2025)

Die Leidenschaft zum Skifahren kommt aus der Familie

Felix Rösle ist nicht der einzige Sportbegeisterte in der Familie. Vater Florian Rösle - staatlich geprüfter Skilehrer und Vorsitzender vom Förderkreis Ski alpin Oberallgäu – stellte Felix und seine Schwester Laura schon im Alter von zwei Jahren auf die Ski. Genau wie sein Vater nahm Felix bereits in seiner Schülerzeit an Skirennen teil. 2020 wurde er bayerischer Schülermeister im Slalom.

Seit 2021 fährt Rösle in Fis-Rennen mit. Das Alpin-Talent startete in seinen ersten beiden Saisons in allen alpinen Disziplinen. Seit 2023/24 konzentriert er sich auf die Speed-Disziplinen – Abfahrt und Super-G.

Felix Rösle gehört zum B-Kader des Deutschen Skiverbandes

In der Saison 2023/24 fuhr der Sonthofener in seinem ersten Europacup, die zweite Liga des internationalen Skisports. Als Mitglied des B-Kaders vom DSV startete er seit der Saison 2024/25 regelmäßig in diesen Rennen. Sein bestes Ergebnis im Europacup erzielte Rösle im Januar 2025 mit Rang 6 in der Abfahrt.

Im Sommer 2024 flog der Sportler mit dem DSV nach La Parva in Chile. Der B-Kader trainierte gemeinsam mit dem Weltcup-Team. Die Athleten starteten in Rennen des Südamerika-Cups. Dort fuhr Rösle zweimal auf Rang drei in Abfahrtsrennen, im Super-G schaffte er den ersten Platz.

Der Sieg in der Abfahrt bei der Junioren-WM 2025 führt den Allgäuer einen Schritt näher in Richtung Skiweltcup – dort startet die Elite des alpinen Skisports. Rösle und die anderen Sieger der WM 2025 bekommen ein Startrecht für das Weltcup-Finale im Sun Valley (USA) vom 22. bis 27. März. 2025.