In zwei Läufen: Skifahrer Felix Rösle holt Gold bei Junioren-WM

Bei der Ski-WM der Junioren in Tarvisio (Italien) gab es Gold für das Allgäu. Ski-Talent Felix Rösle vom SC Sonthofen fuhr gleich zu Beginn der Weltmeisterschaft auf das Podest. Der Allgäuer bewies starke Nerven und setzte sich gegen 52 Konkurrenten aus 20 Nationen durch - trotz widriger Bedingungen.

Felix Rösle holt Gold bei der Junioren-WM

Nach Regenfällen war das letzte Abfahrtstraining für alle Athleten und Athletinnen abgesagt worden. Am Donnerstag wurden die Wettkämpfe zuerst verschoben. Dann wurde entschieden, die Abfahrtsrennen auf zwei Läufe aufzuteilen. Die Strecke wurde ebenfalls verändert - gestartet wurde vom tieferliegenden Super-G-Start.

Felix Rösle zeigte trotz der Schwierigkeiten in Tarvisio eine starke Leistung. Nach Rang drei im ersten Lauf setzte sich der 20-jährige Oberallgäuer im zweiten Lauf an die Spitze. Silber ging an Philipp Kaelin aus der Schweiz. Dritter wurde Matthias Fernsebner aus Österreich. Der 18-jährige Benno Brandis vom TSV Durach fuhr auf Rang 12.

Am Samstag stehen die nächsten Wettkämpfe für Rösle und Brandis an. Dann kämpfen die Alpin-Talente im Super-G und in der Team-Kombination um Medaillen.