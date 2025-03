Frauen des ECDC Memmingen stehen vor Titelgewinn in der Eishockey-Bundesliga

Die Frauen des ECDC Memmingen stehen ganz kurz vor der Titelverteidigung in der Eishockey-Bundesliga. Nachdem ihnen am Sonntagabend gegen HK Budapest ein 2:0-Sieg (0:0/1:0/1:0) gelungen war, gewannen sie auch am Montagnachmittag ihr zweites Final-Spiel in Ungarn, diesmal mit 3:2 (2:0/0:0/1:2). Damit benötigen die Memmingerinnen noch einen Sieg aus maximal drei Spielen.

In Spiel eins muss Memmingen lange zittern

In Spiel eins der Finalserie starteten die Indians-Frauen hochkonzentriert und engagiert. Die ersten fünf Minuten schnürten sie die Gastgeberinnen in deren eigener Zone ein und der Führungstreffer lag mehrfach in der Luft. Doch die Ungarinnen lösten sich aus der Umklammerung und es entwickelte sich eine schnelle und hochklassig Partie.

Es dauerte bis zur Mitte des zweiten Drittels, bis die Allgäuerinnen den Führungstreffer markieren konnten. Theresa Knutson ließ Zsofia Toth im Kasten Budapests keine Chance.

Im letzten Drittel mussten die Memmingerinnen bange Minuten überstehen, als sie innerhalb von zehn Minuten gleich dreimal eine Strafzeit aufgebrummt bekamen. Nicola Hadraschek-Eisenschmid traf eine Sekunde vor Schluss ins leere Tor zum 2:0-Endstand.

Daria Gleißner trifft in Spiel zwei doppelt

Spiel zwei fand am Montagnachmittag zu ungewohnter Zeit statt. Im ersten Drittel legten die Indians den Grundstein für den Erfolg. ECDC-Kapitänin Daria Gleißner brachte ihr Team mit zwei Schüssen von der blauen Linie in Führung (14./19. Minute).

Ausgerechnet im Überzahlspiel, einer der Stärken der Maustädterinnen, gelang den Gastgeberinnen der Anschlusstreffer zum 2:1 (51.). Hadraschek-Eisenschmid stellte fünf Minuten später bei erneuter Überzahl den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Spannend wurde es dann nochmals in der Schlussminute, als Reka Dabasi für HK Budapest auf 2:3 verkürzte. Doch die Allgäuerinnen überstanden die letzten Sekunden schadlos.

Schon am Samstag können die Memminger Frauen den Titel eintüten

Nun haben die Indians-Frauen die Chance, erstmalig seit der Einführung der Play-offs in der Frauen-Eishockey-Bundesliga, vor heimischem Publikum die Meisterschaft zu feiern. Spiel drei findet am Samstag (18 Uhr) in Memmingen statt. Mit einem Sieg wäre der ECDC erneut Deutscher Meister. Etwaige weitere Spieltermine wären Sonntag, 23. März (13 Uhr) und Samstag, 29. März (19 Uhr). (peg)

Frauen-Bundesliga, Play-offs Finale (Best of 5) Spiel 2 vom Montag HK Budapest – ECDC Memmingen 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Tore 0:1 Gleissner (14.), 0:2 Gleissner (19.), 1:2 Strandborg (51.), 1:3 Hadraschek-Eisenschmid (57.), 2:3 Dabasi (60.)

Strafminuten Budapest 12, Memmingen 14

Zuschauer 78

Stand 0:2