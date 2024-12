SG Kempten-Kottern gelingt Befreiungsschlag gegen Tabellenführer TSV Ismaning

Mit dem amtierenden Tabellenführer TSV Ismaning hatten die zuletzt arg gebeutelten Handballer der SG Kempten-Kottern ein Oberliga-Schwergewicht zu Gast. Trotzdem wollten die Hausherren das Spiel auf keinen Fall kampflos aufgeben. Völlig überraschend gewannen die SG’ler sogar deutlich mit 31:24, feierten den zweiten Saisonsieg und sind dadurch nicht mehr Tabellenletzter.

Die Marschrichtung für das Spiel war klar. Nach den positiven Ansätzen in der Abwehr aus der Partie in Herrsching sollte die Mannschaft noch eine Schippe drauflegen. Und das setzte das Team von Trainer Felix Hofele um. Zwar konnte Ismaning das 1:0 markieren, aber Lukas Bareth konterte mit drei Toren in Folge. Danach taten sich beide Teams schwer mit dem Tore werfen und die Illerstädter hielten bis zur 18. Minute einen Zwei-Tore-Vorsprung (8:6). Vor allem die aufmerksame Defensive und Paraden von Max Beutelrock machten in dieser Phase technische Fehler und Fehlwürfe im Angriff vergessen. Bis zur Pause zog aber Ismaning auf zwei Tore davon (10:12).

SG-Kapitän Simon Bareth schießt Ismaning ab

In der zweiten Hälfte ragten vor allem Toptorschütze Simon Bareth (12 Treffer) und Torhüter Frieder Mari heraus. Mit einem 6:2-Lauf drehten die Hausherren das Spiel innerhalb von sechs Minuten erneut. Allein Simon Bareth traf in dieser Phase fünf Mal. Gleichzeitig blieb die Abwehr stabil. Ismaning hatte große Probleme, zu guten Torchancen zu kommen. Und wenn sie doch mal zu freien Würfen kamen, war meist Mari im Kasten zu Stelle. Mit einem 5:0-Lauf baute Kempten den Vorsprung auf 29:20 (54.) aus. Damit war das Spiel entschieden und die Illerstädter beendeten ihre Serie von fünf Partien ohne Sieg. (aba)

So hat die SG Kempten-Kottern gespielt

Beutlrock, Mari (beide Tor), S. Bareth (12 Tore), Hofele, Pfeiffer, Mertens, Poth 1, L. Bareth 4, Schielke, Steiner 3, Barmetler 2, Stadler, Huber 3, John 4