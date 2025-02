Herzschlagfinale im Allgäu-Derby: Dietmannsried/Altusried verliert dramatisch gegen Ottobeuren

Im Duell um den inoffiziellen Titel der besten Allgäuer Mannschaft in der Handball-Oberliga hat die HSG Dietmannsried/Altusried einen schmerzhaften Rückschlag erlitten. Die HSG unterlag zuhause im Derby gegen den TSV Ottobeuren mit 30:31 (13:16).

In der voll besetzten und stimmungsvollen Dietmannsrieder Halle hielten sich die beiden Konkurrenten in den Anfangsminuten noch merklich zurück. Nach vier Minuten stand es 1:1 – dann nahm das Duell Fahrt auf. In der 22. Minute zogen die Gäste aus Ottobeuren erstmals deutlicher davon (11:8), exakt zu diesem Zeitpunkt nahm HSG-Trainer Patrick Haas seine erste Auszeit.

Seine Mannschaft fand schon im ersten Durchgang nicht zu ihrem Spiel, insbesondere im Angriff fehlten den Gastgebern die Mittel gegen die starke 6:0-Deckung der Ottobeurer. Zu wenig Laufbereitschaft, mangelnder Spielfluss und eine zu sehr auf die Mitte fokussierte Spielweise prägten die Spielweise der Hausherren. Zur zur Halbzeit lag die HSG Dietmannsried/Altusried mit 13:16 zurück, nachdem sie es in den Minuten zuvor mehrfach verpasst hatte, den Ausgleich zu erzielen.

Dazu begann der zweite Abschnitt denkbar schlecht für die HSG: Ottobeuren legte einen 3:0-Lauf hin, die Gastgeber wirkten zwischenzeitlich im Angriff völlig hilflos. Über die komplette Partie bekam die HSG zudem die Außenspieler der Gäste aus Ottobeuren nicht in den Griff, Felix Füry und Daniel Whyte erzielten allein 16 der insgesamt 31 Gästetreffer.

Felix Füry erzielte für den TSV Ottobeuren zehn Tore im Oberliga-Derby bei der HSG Dietmannsried/Altusried. Foto: Dirk Klos

Zwischenzeitlich betrug der Rückstand sogar sieben Tore (17:24, 43. Minute) – und mancher Zuschauer hielt das Derby schon für entschieden. Doch dann folgte die späte Initialzündung der Hausherren. Eine Abwehrumstellung brachte neuen Schwung, die HSG holte in den letzten 13 Minuten Tor um Tor auf.

Bester Werfer in dieser Phase war Jonas Becker, der letztlich wie Michael Feigele bei sieben Treffern landete. So kämpften sich die Oberallgäuer in den letzten zwei Minuten über 28:30 auf 31:31 heran – und bekam sogar sechs Sekunden vor Ende noch die Chance, einen letzten Angriff zu fahren. Doch der Versuch scheiterte – der TSV Ottobeuren feierte mit seinen mitgereisten Fans den zweiten Derby-Sieg in dieser Saison nach dem 28:26-Erfolg im Hinspiel Anfang Oktober.

HSG: Nächstes Derby gegen die SG Kempten-Kottern am 15. Februar

Für die HSG Dietmannsried/Altusried/Altusried geht es am kommenden Wochenende weiter mit dem Auswärtsspiel beim FC Bayern München (Samstag, 20 Uhr). In zwei Wochen steht dann das nächste Heimspiel in Dietmannsried an – das Derby gegen die SG Kempten-Kottern. (mit fle)

Das Oberliga-Derby in der Statistik HSG Dietmannsried/Altusried - TSV Ottobeuren 30:31 (13:16) HSG Dietmannsried/Altusried Ignacz, Weigl, Bönsch (alle Tor); Bernhard 2, Feigele 7, Albrecht 1, Müller-Tolk 1, Bernick 1, Haller 2, Becker 7/1, Haggenmüller 1, Meggle 1, Schneider 4/2, Fleschutz 3 TSV Ottobeuren Zubac, Laszlo (beide Tor); Nägele 5, Haug, Hummel, Willert 4, Schneider 1, Osterrieder, Christ, Grabherr, Whyte 6, Rogg 2, Füry 10, Eßlinger 4, Mayer 4, Hegemann