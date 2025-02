Allgäuer Langläufer Elias Keck verpasst Medaille bei U23-WM hauchdünn

Elias Keck vom TSV Buchenberg hat eine Medaille bei der U23-Weltmeisterschaft knapp verpasst. Im Klassik-Sprint in Schildario (Italien) lief der 21-Jährige aus Sibratshofen im Oberallgäu auf Rang fünf.

Zuvor hatte er in der Qualifikation sowie im Viertel- und Halbfinale mit starken Vorstellungen überzeugt, im Finale gingen ihm aber die Körner aus. Am Ende fehlten Keck 1,32 Sekunden auf den drittplatzierten Norweger Joergen Schjoelberg. Der Sieg ging an den Schweden Anton Grahn, der vor seinem Landsmann Maans Skoglund gewann.

Verena Veit vom SC Oberstdorf zweitbeste Deutsche

Bei den Frauen war Verena Veit (SC Oberstdorf) auf Rang 14 zweitbeste Deutsche, einen Rang hinter Weltcup-Läuferin Helen Hoffmann (WSV Oberhof). Auch der Sieg bei den Frauen ging an Schweden. Maerta Rosenberg triumphierte souverän vor Gina del Rio (Andorra) und Elin Henriksson (Schweden).

Die Junioren- und U23-WM läuft noch bis Sonntag. Insgesamt sind in Norditalien zehn Allgäuerinnen und Allgäuer am Start.

Zehn Allgäuer bei Nachwuchs-WM in Schilpario Juniorinnen

– Lena Einsiedler (SC Pfronten)

– Anna Endreß (SC Sonthofen) Junioren

– Felix Bollwein (SC Oberstdorf)

– Jakob Moch (WSV Isny) U23 Frauen

– Germana Thannheimer (SC Oberstdorf)

– Katja Veit (SC Oberstdorf)

– Verena Veit (SC Oberstdorf) U23 Männer

– Robin Fischer (TSV Buchenberg)

– Elias Keck (TSV Buchenberg)

– Kilian Koller (TSV Buchenberg) Die WM begann am Montag, 3. Februar. Bis Sonntag, 9. Februar, stehen 14 Wettkämpfe in den Disziplinen Sprint, Massenstart, Intervallstart und Mixed-Staffel auf dem Programm.