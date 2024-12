Parasportler Marco Maier aus Blaichach startet in Finnland in die Weltcup-Saison

Mit einem vollgepackten Programm in Vuokatti/Finnland beginnt die Weltcup-Saison für Parasportler Marco Maier aus Blaichach. Ab Donnerstag sind innerhalb von acht Tagen fünf Rennen angesetzt. Zunächst tritt der dreifache Weltmeister dreimal im Biathlon an, ehe kommende Woche zwei Langlaufwettkämpfe anstehen. 22 Nationen haben für den Auftakt gemeldet.

Marco Maier ist als Spitzensportler beim Zoll angestellt

Der 24-Jährige, dem mehrere Fingerglieder an der linken Hand fehlen, zählt in beiden Disziplinen zu den besten Parasportlern weltweit und ist inzwischen wie einige seiner Teamkollegen als Spitzensportler beim Zoll angestellt: „Diese Absicherung nimmt uns viel Druck“, sagt der Profi.

Saisonhöhepunkte sind für Marco Maier die Para-Biathlon-WM in Pokljuka/Slowenien Anfang Februar sowie kurz darauf die Para-Langlauf-WM in Toblach/Italien. Zudem nimmt der Oberallgäuer an der Welt-Hochschulmeisterschaft Mitte Januar in Pragelato/Italien teil.

Viele Stationenwechsel im Weltcup-Kalender der Parasportler

Der Weltcup-Kalender der nordischen Parasportler sieht im Vergleich zu den vergangenen Saisons viele Stationen und Ortswechsel vor, was mit einigen logistischen Herausforderungen verbunden sei, teilt der deutsche Verband mit. Bundestrainer Ralf Rombach sagt: „Im Para-Sport bedeutet Reisen immer einen höheren Aufwand als im Nichtbehinderten-Bereich“. Deshalb wolle er nach der Saison aus den Erfahrungen des Winters Lehren ziehen und mit den Verantwortlichen der Weltverbände Fis und IBU diskutieren.

Der Zeitplan in Vuokatti - Donnerstag, 12. Dezember: Biathlon Sprint (7,5 km) - Samstag, 14. Dezember: Biathlon Einzelrennen (12,5 km) - Sonntag, 15. Dezember: Biathlon Sprint-Verfolgung (2,4 km für sitzende Klasse, 3,6 km für stehende Klassen) - Dienstag, 17. Dezember: Langlauf-Sprint, 0,8 km für sitzende Klasse, 1,2 km für stehende Klassen, klassisch - Donnerstag, 19. Dezember: Langlauf 10 km im freien Stil, Einzelstart