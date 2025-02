Mikaela Shiffrin stellt WM-Rekord von Christl Cranz-Borchers ein

Christl Cranz-Borchers aus Oberstaufen schien einen Rekord für die Ewigkeit aufgestellt zu haben. Zwischen 1934 und 1939 war die in Brüssel geborene und 2004 in Steibis verstorbene Skifahrerin derart überlegen, dass sie bei fünf Weltmeisterschaften insgesamt 15 WM-Medaillen abräumte: zwölf in Gold, drei in Silber. Cranz war die Allrounderin schlechthin, holte all ihre Erfolge in Slalom, Abfahrt und Kombination (1936 auch Olympia-Gold bei den Spielen in Garmisch-Partenkirchen).

Nun macht der Ski-Legende aus dem Allgäu aber eine US-Amerikanerin den Titel der erfolgreichsten WM-Teilnehmerin aller Zeiten streitig. Mikaela Shiffrin zog mit der Goldmedaille in der Team-Kombination bei der WM in Saalbach-Hinterglemm mit Cranz gleich, liegt aber mit acht Gold-, vier Silber- und drei Bronzeplaketten noch knapp hinter Cranz. Mit einer Podestplatzierung am Samstag beim Slalom könnte Shiffrin den Ewig-Rekord der Allgäuerin mit ihrer 16. WM-Medaille knacken.

Icon Vergrößern Christl Cranz-Borchers betrieb nach dem Ende ihrer Karriere eine Skischule in Steibis. Foto: Guiseppe Farinacci, dpa Icon Schließen Schließen Christl Cranz-Borchers betrieb nach dem Ende ihrer Karriere eine Skischule in Steibis. Foto: Guiseppe Farinacci, dpa