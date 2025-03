Das sind die bekanntesten Wintersport-Paare aus dem Allgäu

Im Weltcup-Zirkus gibt es Traumpärchen en masse. Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde etwa. Auch im Allgäu Wintersport knistert es zuhauf. Wir haben acht der bekanntesten Wintersport-Paare aus der Region aufgelistet:

Friedrich Moch und Lena Keck: Der Isnyer und die Sibratshofenerin (Oberallgäu) sind seit der Schulzeit ein Paar. Beide starten im Langlauf-Weltcup, Moch für den WSV Isny, Keck für den TSV Buchenberg. Seit Herbst 2023 leben sie gemeinsam in Oberstdorf, wo beide am Bundesstützpunkt trainieren. Auch Lena Kecks Bruder Elias Keck startet inzwischen im Langlauf-Weltcup.

Florian Notz und Laura Gimmler: Das Langlaufpaar ist schon lange liiert. Notz stammt aus Römerstein (Baden-Württemberg), lebt und trainiert aber schon seit über zehn Jahren in Gimmlers Heimat Oberstdorf. Beide starten im Weltcup, Gimmler vorrangig im Sprint, Notz in Distanzrennen.

Evi Sachenbacher-Stehle und Johannes Stehle: Bereits 2005 heirateten die ehemalige Langläuferin und Biathletin und der Ex-Skifahrer. Sachenbacher-Stehle stammt aus Traunstein, ihr Ehemann aus Obermaiselstein im Oberallgäu. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, Greta und Mina. Die Familie lebt in Fischen im Oberallgäu.

Icon Vergrößern Evi Sachenbacher und Johannes Stehle bei ihrer kirchlichen Trauung im Sommer 2005. Foto: Ralf Lienert Icon Schließen Schließen Evi Sachenbacher und Johannes Stehle bei ihrer kirchlichen Trauung im Sommer 2005. Foto: Ralf Lienert

Coletta Rydzek und Simon Jocher: Die Langläuferin vom SC Oberstdorf ist seit 2016 mit dem deutschen Skirennfahrer vom SC Garmisch-Partenkirchen liiert. Der gebürtige Schongauer fährt im alpinen Ski-Weltcup und ist auf die Disziplinen Abfahrt und Super-G spezialisiert. Rydzek läuft im Weltcup vorwiegend Sprintrennen.

Andreas Sander und Julia Sander (ehemals Eisenlauer): Andreas Sander zählt zu den weltbesten Speedspezialisten im Alpin-Weltcup. Der gebürtige Westfale lebt seit 2006 im Allgäu. Inzwischen ist er mit Julia Sander (ehemals Eisenlauer) verheiratet. Sie ist die Schwester des ehemaligen Weltcup-Langläufers Sebastian Eisenlauer, der für den SC Sonthofen aktiv war. Sander lebt mit seiner Frau und den zwei gemeinsamen Kindern in Burgberg im Oberallgäu.

Icon Vergrößern Andreas Sander mit seiner Frau Julia bei einem Empfang nach Sanders WM-Silber-Cup im Jahr 2021. Foto: Daniel Kopatsch Icon Schließen Schließen Andreas Sander mit seiner Frau Julia bei einem Empfang nach Sanders WM-Silber-Cup im Jahr 2021. Foto: Daniel Kopatsch

Katharina Hennig und Christian Dotzler: Die gebürtige Sächsin und der Oberallgäuer sind nicht verheiratet. Sie wohnen allerdings gemeinsam in einem kleinen Ort bei Sonthofen. Olympiasiegerin Hennig zählt zu den weltweit besten Langläuferinnen. Dotzler war früher selbst aktiver Langläufer. Er ist der Bruder des ehemaligen Spitzenlangläufers Hannes Dotzler.

Philipp Nawrath und Karoline Knotten: Über den Beziehungsstatus des besten deutschen Biathleten war lange nichts bekannt. Bis die Biathletin Karoline Offigstad Knotten 2023 im norwegischen TV bestätigte: „Ja, wir sind ein Paar.“ Inzwischen zog der Allgäuer in seiner Wahlheimat Ruhpolding sogar in eine größere Wohnung. „Jetzt habe ich auch mehr Platz, wenn meine Freundin Karoline mal länger zu Besuch ist“, sagt Nawrath.

Icon Vergrößern Karoline Offigstad Knotten und Philipp Nawrath bei einem Heimatbesuch in Nesselwang im Frühjahr 2024. Foto: Anja Selzer Icon Schließen Schließen Karoline Offigstad Knotten und Philipp Nawrath bei einem Heimatbesuch in Nesselwang im Frühjahr 2024. Foto: Anja Selzer

Janosch Brugger und Pia Fink: Die Langläufer stammen beide aus Baden-Württemberg, Brugger aus Schluchsee, Fink aus Bremelau. Sie trainieren am Bundesstützpunkt in Oberstdorf und zählen zu den besten Athleten im deutschen Weltcup-Team. Das Paar wohnt gemeinsam in Fischen im Oberallgäu.