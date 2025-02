Gelingt Vinzenz Geiger beim Weltcup in Otepää der nächste Coup?

Auf dem Rückweg von Seefeld nach Oberstdorf hatte Vinzenz Geiger einen besonderen Beifahrer. Nach seinem sensationellen Triple-Sieg stellte der Nordische Kombinierer am Sonntagabend seine dreizackige Trophäe demonstrativ auf den Beifahrersitz und schnallte sie mit dem Sicherheitsgurt an.

Zum nächsten Weltcup in Estland ist der Allgäuer Top-Kombinierer ohne den Pokal gereist, aber mit reichlich Selbstvertrauen. Der 27-Jährige teilt über den Mediendienst des Deutschen Skiverbandes mit: „Ich bin natürlich super glücklich mit dem Sieg beim Triple. Wir haben am Sonntagabend noch angestoßen, aber groß gefeiert wurde nicht. Jetzt geht’s schließlich schon wieder weiter. Drei Weltcups stehen in Otepää an. Ich freue mich darauf, wieder richtig in den Winter zurückzukehren. Es gilt, von dort ein gutes Gefühl mitzunehmen, wenn es dann in die WM-Vorbereitung geht.“

Nordische Kombination: In Otepää sind drei Weltcups angesetzt

Neben Geiger startet auch sein Vereinskollege Julian Schmid mit breiter Brust in Estland. Schmid ist hinter dem Norweger Jarl Magnus Riiber und Geiger Dritter im Gesamtweltcup. Der 25-Jährige sagt: „Otepää ist immer ein sehr cooler Weltcup. Es sind viele Leute da, das hat sich die letzten Jahre wirklich gut entwickelt. Ich starte dort wirklich sehr gerne. Dort habe ich auch mein erstes Weltcup-Podest geholt.“

Noko-Weltcup in Otepää stand lange auf der Kippe

Bis vor wenigen Tagen stand der Weltcup aufgrund des warmen Wetters allerdings noch auf der Kippe. Inzwischen gab es aber grünes Licht. Eric Frenzel, Leitender Trainer der deutschen Männer, sagt: „Jetzt haben wir recht gute Bedingungen. Es war und ist dort jetzt sehr kalt. Sie konnten gut Schnee produzieren. Da wir bisher noch nicht sehr viele Wettkämpfe hatten, ist es für uns wichtig, dass wir dort jetzt nochmal diese drei Wettkämpfe haben, um nochmal gut in Schwung zu kommen. Nach Otepää wird die Nominierung für die WM abgeschlossen. Auch in dieser Hinsicht ist es sehr wichtig, dass der Weltcup stattfinden kann.“

Neben Geiger und Schmid sind in Otepää drei weitere Allgäuer dabei: Johannes Rydzek, Wendelin Tannheimer (beide SC Oberstdorf) sowie David Mach (TSV Buchenberg). Für die Männer und Frauen stehen von Freitag bis Sonntag die letzten drei Rennen vor den WM-Titelkämpfen in Trondheim (Norwegen) auf dem Programm.

Sophia Maurus vom TSV Buchenberg startet erstmals in dieser Saison im Weltcup

Erstmals in diesem Winter ist auch eine Allgäuer Kombiniererin für einen Weltcup nominiert – Sophia Maurus vom TSV Buchenberg. Die 23-Jährige hat jüngst die Gesamtwertung des zweitklassigen Continental Cups gewonnen.

Frauen-Bundestrainer Florian Aichinger sagt: „Sie hat sich durch ihren Sieg einen Start im Weltcup verdient. Wir freuen uns natürlich sehr, dass der Weltcup in Otepää stattfinden kann. Wir hatten schon große Bedenken bezüglich der Schneesituation. Bei unserem ausgedünnten Weltcup-Kalender hätte uns eine Absage richtig weh getan.“

Der Zeitplan beim Noko-Weltcup in Otepää Donnerstag:

9:15 Uhr (MEZ)/10:15 Uhr (LOC): HS 97, PCR/Qualifikation, Frauen

12:00 Uhr (MEZ)/13:00 Uhr (LOC): HS 97, PCR/Qualifikation, Männer

Freitag:

14:00/17:15 Uhr (MEZ)/15:00/18:15 Uhr (LOC): Massenstart 5 km, HS 97, Frauen

14:45/18:00 Uhr (MEZ)/15:45/19:00 Uhr (LOC): Massenstart 10 km, HS 97, Männer

Samstag:

9:15/13:30 Uhr (MEZ)/10:15/14:30 Uhr (LOC): HS 97, Gundersen 5 km, Frauen

10:15/14:10 Uhr (MEZ)/11:15/15:10 Uhr (LOC): HS 97, Gundersen 10 km, Männer

Sonntag:

9:30/13:30 Uhr (MEZ)/10:30/14:30 Uhr (LOC): HS 97, Individual Compact 5 km, Frauen

10:15/14:10 Uhr (MEZ)/11:15/15:10 Uhr (LOC): HS 97, Individual Compact 7,5 km, Männer