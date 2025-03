Allgäuer Para-Sportler gehen bei WM in Trondheim leer aus

Erstmals waren bei einer Nordischem Ski-WM auch Sportlerinnen und Sportler mit körperlichen Beeinträchtigungen am Start. Mit einer Medaille hat es für die Allgäuer Teilnehmer in Trondheim/Norwegen nicht geklappt.

Titelverteidiger Marco Maier (25, Blaichach) schied bereits am Dienstag im Prolog der Klasse Männer stehend aus. Theo Bold (18, Isny/Essen) scheiterte am Mittwoch im Halbfinale der Sehbeeinträchtigten und wurde Achter.

Eintagsfliege: Para-Langlauf bei WM 2027 nicht im Programm

Die Inklusion der Para-Sportler gelang in Trondheim nicht perfekt. Zwar staunten die Athletinnen und Athleten über die beeindruckende Zuschauerkulisse, im Stadion sorgten aber Barrieren, etwa in der Interviewzone und im Essensbereich, für Unmut. Und auch medial fanden die Para-Wettbewerbe in Deutschland wenig Anklang. Die ARD zeigte die Rennen nicht live, lediglich einen kurzen Ausschnitt der Finalläufe. Hinzu kommt, das Trondheim-Experiment wird wohl eine Eintagsfliege belieben. Bei der Nordischen Ski-WM 2027 in Falun/Schweden sind bislang keine Para-Wettbewerbe angedacht.

