Allgäuer Para-Langläufer mit Licht und Schatten bei WM-Premiere

Nach zwei Tagen Sauwetter mit Dauerregen und Sturmböen präsentierte sich die Nordische Ski-WM in Trondheim/Norwegen zum Start in die zweite Wettkampfwoche endlich angemessen winterlich. Von Montag (Ruhetag) auf Dienstag schneite es im „Granasen Skisenter“ ordentlich. Wir fassen den Wettkampftag aus Allgäuer Sicht zusammen und blicken auf die deutschen Medaillenchancen am Mittwoch.

Der Wetterumschwung machte es den Para-Langläuferinnen und -Langläuferinnen bei ihrer Premiere im Rahmen einer Nordischen Ski-Weltmeisterschaft allerdings nicht einfach. In der weichen und tiefen Loipe hatte auch ein Allgäuer Medaillenkandidat arg zu kämpfen und blieb in der Sprint-Qualifikation weit hinter den Erwartungen zurück.

Marco Maier aus Blaichach scheitert unerwartet in der Sprint-Qualifikation

Marco Maier (25, Blaichach) lief in der Klasse Männer stehend bei dichtem Schneetreiben nur auf Rang 14, was das frühzeitige Aus bedeutete. Knapp zwei Sekunden fehlten dem Oberallgäuer auf Rang 12, mit dem er für das Halbfinale am Mittwoch qualifiziert gewesen wäre.

Deutlich besser lief es für Theo Bold (18, Velbert/WSV Isny) mit seinem Bruder und Guide Jakob Bold (20, Essen/WSV Isny). In der Klasse der Sehbeeinträchtigten stürmten die Bolds auf Rang drei und dürfen nun sogar von historischem Edelmetall träumen. Und das vor einer beeindruckenden Kulisse mit mehr als 20.000 Zuschauern.

Die Finals finden am Mittwoch zwischen der Qualifikation und den Endläufen der olympischen Langläufer statt. Im Langlauf-Land Norwegen dürfen sich Bold und seine Konkurrentem auf eine einmalige Atmosphäre und zahlreiche euphorische Fans freuen.

Das WM-Programm in Trondheim am Mittwoch 8.45 Uhr: Langlauf, Halbfinale Para-Sprint klassisch, Frauen und Männer

11 Uhr: Langlauf, Qualifikation Team-Sprint klassisch, Frauen und Männer

12.20 Uhr: Langlauf, Finale Para-Sprint klassisch, Frauen und Männer

14.30 Uhr: Langlauf, Finale Team-Sprint klassisch, Frauen und Männer

