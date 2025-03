Allgäuer Para-Langläufer Marco Maier kommt in Topform zur WM nach Trondheim

Es ist eine ganz besondere Premiere. Erstmals dürfen bei einer Nordischen Ski-WM auch Para-Sportlerinnen und -Sportler teilnehmen. Bei den Titelkämpfen in Trondheim/Norwegen kämpfen am Dienstag und Mittwoch zahlreiche körperlich beeinträchtigte Athletinnen und Athleten im Sprint in verschiedenen Klassen um Edelmetall.

Mit dabei sind drei Allgäuer: Marco Maier (25, Blaichach) sowie Theo Bold (18, Velbert/WSV Isny) mit seinem Bruder und Guide Jakob Bold (20, Essen/WSV Isny).

Der Oberallgäuer Maier zählt seit einigen Jahren zu den besten Para-Langläufern in seiner Klasse. Am Montagnachmittag trainierte die deutsche Mannschaft zum ersten und einzigen Mal im „Granåsen Skisenter“, wo es am Dienstag zwischen 10 und 11 Uhr vor mehreren tausend Zuschauern ernst wird. Dann geht es im Prolog um die Plätze für die Halbfinalläufe am Mittwochmorgen. Maier sagt: „Ich fühle mich fit und bereit“.

Marco Maiers WM-Generalprobe ist geglückt

Mut macht Maier, der für den SV Kirchzarten startet, seine starke WM-Generalprobe. Beim Weltcup-Finale der Para-Langläufer in Steinkjeram/Norwegen am vergangenen Wochenende gewann der 25-Jährige den Sprint. Zwar blieb in der Klasse Männer stehend zunächst knapp hinter dem Ukrainer Serafym Drahun. Dieser wurde später allerdings wegen einer Behinderung Maiers auf der Zielgeraden disqualifiziert.

Auch Theo Bold (WSV Isny, mit Guide Jakob Bold) zeigte eine gute Generalprobe für die Nordische Ski-WM in Trondheim. Er lieferte sich im Halbfinal-Lauf bei den Männern mit Sehbeeinträchtigung ein packendes Rennen mit dem Finnen Inkki Inola, der im Fotofinish die Nase vorn hatte. Bold wurde in der Tageswertung Sechster.

Der Zeitplan der Para-Sportler bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim Dienstag, 4. März:

10 bis 11 Uhr: Qualifikation WM-Sprint (klassische Technik), 0,8 km für sitzende Klasse, 1,2 km für stehende Klassen

Mittwoch, 5. März:

8.45 bis 9.45 Uhr: Halbfinale

12.20 bis 13 Uhr: Finale

Alle Infos zur Nordischen Ski-WM und zu unseren Allgäuer Sportlern vor Ort finden Sie in unserem Ski-WM-Spezial unter: www.allgaeuer-zeitung.de/ski-wm