So stehen die Medaillenchancen der Allgäuer WM-Teilnehmer

ist als begnadete Distanzläuferin in zahlreichen WM-Rennen gesetzt. In der starken deutschen Frauen-Staffel wird sie zudem ein wichtiges Puzzleteil, wenn es wie 2023 aufs Podest gehen soll.

Friedrich Moch (24, Isny/Oberstdorf)

ist der beste deutsche Langläufer. Um mit den alles dominierenden Norwegern mitzuhalten, braucht aber auch der „Frie“ einen absoluten Sahnetag. Er sagt: „Die Vorbereitung ist gut gelaufen. Wir haben vier Wochen am Stück trainiert. Ich will an meine guten Leistungen von der WM in Planica anschließen.“ Damals lief Moch dreimal in die Top Ten und führte die Staffel sensationell zu Bronze.