Paul Wanner reist vorzeitig von der U21 ab

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat das letzte Länderspiel des Jahres beim 2:2 in Frankreich ohne Paul Wanner aus Amtzell bei Wangen bestritten. Der angeschlagene Offensivspieler reiste vor der Partie in Valenciennes ab und ließ sich bei seinem Bundesligaklub 1. FC Heidenheim weiter behandeln.

Paul Wanner hat Schlag in Rücken abbekommen

„Es hat keinen Sinn gemacht“, sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo einem TV-Sender zufolge. „Da gehen wir kein Risiko ein.“ Der vom FC Bayern München an Heidenheim ausgeliehene Wanner, der auf eine A-Länderspiel-Teilnahme verzichtet hatte, hatte beim 3:0 gegen Dänemark einen Schlag im Rückenbereich abbekommen.

Im Abschlusstraining probierte es der 18-Jährige, doch laut Di Salvo war ein Einsatz in Frankreich keine Option. Für Heidenheim geht es am Samstag in der Liga bei Meister Bayer Leverkusen weiter.