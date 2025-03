Philipp Nawrath schlüpft bei Heimatbesuch in Nesselwang in eine ungewohnte Rolle

Nach der herausfordernden Weltmeisterschaft in Lenzerheide hat Philipp Nawrath zu Hause seine Akkus für das letzte Weltcup-Trimester aufgeladen. Am vergangenen Wochenende war Deutschlands bester Biathlet auf Heimatbesuch in Nesselwang und hat dort sein Wissen im Langlaufen und Schießen weitergegeben.

Im Rahmen eines Sponsorentermins schlüpfte der frisch gebackene zweifache WM-Bronzemedaillengewinner in die für ihn ungewohnte Trainerrolle. Gemeinsam mit dem dreifachen Olympiasieger Michael Greis und weiteren Trainern vom Skiklub Nesselwang trainierte Nawrath neun Biathlon-Neulinge in der Loipe und am Schießstand.

Bei Instagram schreibt Nawrath: „Das war ein spaßiger Tag. Die Teilnehmer konnten sich bei einem Langlauftraining sowie einem Biathlon-Wettkampf ordentlich auspowern und den Sport von der anderen Seite genießen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht.“

Philipp Nawrath reist nun zum Biathlon-Weltcup nach Nove Mesto

Nun wird es für den Allgäuer, der in Ruhpolding lebt und trainiert, aber wieder ernst. Von Donnerstag, 6. März, bis Sonntag, 9. März, steht der drittletzte Weltcup des Winters an.

In Nove Mesto/Tschechien erwarten die Biathleten aber schwierige Bedingungen, wie DSV-Sportdirektor Biathlon, Felix Bitterling, verrät: „Eine Herausforderung in Nove Mesto wird sicherlich das Wetter sein. Es werden sehr sommerliche Temperaturen erwartet, was die späten Startzeiten zumindest etwas abmildern könnte. Dennoch wird es voraussichtlich keine klassischen Winterbedingungen geben – tiefer, feuchter Schnee könnte den Athleten, Technikern und dem gesamten Betreuerteam einiges abverlangen.“

Der Biathlon-Weltcup in Nove Mesto im Überblick Do., 06.03.2025, 18:25 Uhr (MEZ): Männer, Sprint 10 km

Fr., 07.03.2025, 18:25 Uhr (MEZ): Frauen, Sprint 7,5 km

Sa., 08.03.2025, 14:55 Uhr (MEZ): Männer, Verfolgung 12,5 km

Sa., 08.03.2025, 17:40 Uhr (MEZ): Frauen, Verfolgung 10 km

So., 09.03.2025, 13:50 Uhr (MEZ): Männer, Staffel 4 x 7,5 km

So., 09.03.2025, 16:45 Uhr (MEZ): Frauen, Staffel 4 x 6 km





Das deutsche Aufgebot für Nove Mesto



Frauen

- Selina Grotian (SC Mittenwald)

- Marlene Fichtner (SC Traunstein)

- Franziska Preuß (SC Haag)

- Johanna Puff (SC Bayrischzell)

- Sophia Schneider (SV Oberteisendorf)

- Julia Tannheimer (DAV Ulm)



Männer

- Philipp Horn (SV Frankenhain)

- Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl)

- Philipp Nawrath (SK Nesselwang)

- Danilo Riethmüller (WSV Clausthal-Zellerfeld)

- Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg)

- David Zobel (SC Partenkirchen)