Skibergsteigerin Johanna Hiemer mit Fingerzeig in Richtung Olympia 2026

Das war ein Fingerzeig in Richtung Olympische Winterspiele 2026. Skibergsteigerin Johanna Hiemer aus Füssen ist beim Mixed-Weltcup in Boi Taüll (Spanien) mit ihrem Partner Paul Verbnjak auf Rang drei gestürmt und hat damit ihren dritten Podestplatz des Winters geholt.

Die 29-Jährige, die für Österreich startet, sagte: „Ich konnte mir das Rennen von Beginn an gut einteilen und das hat sich voll bezahlt gemacht. Ich habe mich auch richtig gut gefühlt und freue mich jetzt wahnsinnig, dass wir es geschafft haben und unseren ersten Mixed-Relay-Podestplatz in dieser Saison verwirklichen konnten.“ Im Sprint hatte Hiemer am Samstag noch Rang elf belegt.

Mit dabei in Spanien war auch Sophia Weßling (DAV Lindau). Sie belegte im Sprint Rang 28 und im Mixed Rang 9.

Dreiwöchige Weltcup-Pause vor Olympia-Generalprobe in Bormio

Für die Skibergsteiger geht es nun in eine dreiwöchige Weltcup-Pause, ehe am 22. und 23. Februar in Bormio (Italien) die Olympia-Generalprobe mit einem Sprint sowie einem Mixed-Relay ansteht.