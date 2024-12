Selina Freitag siegt in der Qualifikation in

Am Montagabend legten die deutschen Skispringerinnen in der Two-Nights-Tour in Garmisch-Partenkirchen in Oberbayern einen gelungenen Start hin. Selina Freitag, die im Ski-Internat in Oberstdorf besucht, gewann mit ihrem Sprung über 132,5 Meter (137,8 Punkte).

Selina Freitag nach dem Springen in Garmisch-Partenkirchen: „Sprachlos.“

„Ich bin noch etwas sprachlos, damit habe ich nicht gerechnet“, sagte Freitag anschließend. Die Weltcupgesamtführende, Katharina Schmid, sprang 125,5 Metern (134,1 Punkte). Auf dem zweiten Platz landete die Norwegerin Eirin Maria Kvandal (135 Meter/136,7 Punkte). Die Titelverteidigerin Nika Prevc wurde Dritte (127,5 Meter/135,8 Punkte).

Two-Nights-Tour 2024 am Silvestertag

Zwei weitere DSV-Springerinnen qualifizierten sich für den Wettkampf am letzten Tag des Jahres: Juliane Seyfarth landete auf Rang 14, Alvine Holz auf Rang 27. Am 31. Dezember treten 30 Springerinnen in einem K.O.-System gegeneinander an.

Alle Nachrichten aus dem Sport im Allgäu lesen Sie immer hier.