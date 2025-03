Überraschung bei WM in Trondheim: Karl Geiger aus deutschem Mixed-Team gestrichen

Die DSV-Adler sind am Mittwoch (16 Uhr) im Mixed-Team gefordert. Der Verband hat für den ersten WM-Wettkampf auf der Großschanze Selina Freitag (23, Fischen/Oberwiesenthal) und Katharina Schmid (28, Oberstdorf) nominiert, die sich am Dienstag im Training im internen Duell gegen Agnes Reisch (25, Missen/Isny) durchsetzte. Schmid sagte: „Ich freue mich riesig und bin dankbar, dass ich die Chance kriege.“

Bei den Männern gab es eine noch größerer Überraschung: Silbermedaillengewinner Andreas Wellinger (29, SC Ruhpolding) ist gesetzt. Aber Karl Geiger (32, SC Oberstdorf), auf der Kleinschanze am Sonntag noch Vierter, ist nicht im deutschen Team. Für ihn rückt Philipp Raimund (24, Oberstdorf) ins DSV-Quartett. Das entschied Bundestrainer Stefan Horngacher nach dem durchwachsenen Training auf der Großschanze am Dienstag.

DSV-Quartett ist Titelverteidiger im Mixed-Team-Wettkampf

Das deutsche Team greift als Titelverteidiger von Planica erneut nach einer Medaille. Horngacher glaubt nach der Silbermedaille Wellingers auf der Normalschanze an einen „Schub“ und fügte an: „Auf der Großschanze wirken unsere Veränderungen noch mal ein bisschen besser als auf der kleinen Anlage.“

DSV-Adler enttäuschen im ersten Training auf der Großschanze

Davon war im Training allerdings noch nicht viel zu erkennen. Am Dienstag taten sich alle DSV-Adler enorm schwer. Bester Deutscher in den drei Durchgängen war jeweils Wellinger auf den Rängen 17, 22 und 12. Er sagte: „Mir ist die Umstellung nicht so ganz gelungen. Aber es ist im Laufe des Trainings eindeutig besser geworden.“

Geiger hingegen enttäuschte auf den Rängen 47, 31 und 30. Nicht viel besser lief es für Pius Paschke (24./34./29.), Raimund (29./27./14.) und Stephan Leyhe (32./24./27.). Dennoch entschied sich Horngacher für den jüngeren der beiden Oberstdorfer Springer.

Alle Informationen zur Nordischen Ski-Weltmeisterschaft und zu unseren Allgäuer Sportlern vor Ort finden Sie in unserem Ski-WM-Spezial unter: www.allgaeuer-zeitung.de/ski-wm