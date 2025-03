So sehen Sie das Mixed-Team-Skispringen heute live im TV und Stream

Das Mixed Team Skispringen heute live bei der Nordischen Ski-WM 2025 in Trondheim: Im TV, Livestream und in der Mediathek wird heute am Mittwoch (5.3.2025) das gemischte Mannschaftsspringen der Frauen und Männer von der Großschanze gezeigt.

In der Übertragung im Fernsehen und im kostenlosen Livestream geht es für die Skispringerinnen und Skispringer heute erstmals von der großen Skischanze im Granasen Skisenter mit der Hillsize HS 138. Für den Deutschland starten im Mixed Team heute die beiden Oberstdorfer Selina Freitag und Philipp Raimund, die Wahl-Allgäuerin Selina Freitag und Silbermedaillengewinner Andreas Wellinger als Mannschaft.

Wer überträgt das Skispringen heute? Kommt heute Skispringen im TV? Hier Aktuelles zum Mixed-Team-Skispringen bei der Nordischen Ski-WM heute in Trondheim live im Free-TV, kostenlosen Stream und in der Mediathek.

Skispringen heute live im TV - Mixed Team: Live-Übertragung Nordische Ski WM 2025, Sender, Zeitplan, Stream und Mediathek am Mittwoch

Mittwoch, 5.3.2025 - Skispringen, WM-Mixed-Team, Großschanze

16 Uhr: Skispringen live, Mixed Team aus Trondheim (1. und 2. Durchgang), Großschanze HS 138

Fernsehen: live in der ARD (“Das Erste“, ab 15.40 Uhr), auf Eurosport 1 (ab 15.43 Uhr) und bei ORF 1 (ab 15.45 Uhr)

Livestream: ARD Sportschau live Mediathek (kostenlos), Eurosport-Livestream auf Discovery+ , Joyn oder DAZN (alle kostenpflichtig)

Skispringen live im TV: Mixed Team in Trondheim - Nordische Ski-WM heute im Fernsehen

Skispringen heute live aus Trondheim wird kostenlos im Free-TV gezeigt. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übernimmt heute am Mittwoch (5. März) wieder die ARD die Wintersport-Übertragungen von der Nordischen Ski-WM heute.

Los geht es mit dem Mixed-Team-Springen in der ARD-Sportschau live am Nachmittag. Im Free-TV im „Ersten“ ist ein bekanntes Skisprung-Gesicht Experte fürs Skispringen: Sven Hannawald gibt seine Einschätzungen ab. Moderatorin beim Skispringen in der ARD Sportschau ist Lea Wagner. Der Kommentator des Skispringens heute ist Tom Bartels.

Auch Eurosport 1 zeigt den 1. und 2. Durchgang vom Mixed-Team-Skispringen heute bei der Nordischen Ski-WM live im Fernsehen. Der Sender ist in weiten Teilen im deutschen Kabel-TV zu empfangen.

Eine deutschsprachige Fernseh-Übertragung vom Mannschafts-Skispringen heute von der Großschanze in Trondheim gibt es auch auf ORF 1. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns frei und kostenlos empfangbar.

Mixed-Team-Skispringen im kostenlosen Stream und in der Mediathek aus Trondheim heute

Einen kostenlosen Livestream vom Skispringen der Frauen und Männer im Mixed-Team von der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft heute (05.03.25) gibt es im Internet unter sportschau.de/streams sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn und DAZN.

Skispringen: Mixed-Team heute ohne Karl Geiger

Live im TV, in der Mediathek und im Livestream startet heute der Mixed-Team-Wettkampf auf der Großschanze in Trondheim in Norwegen. Karl Geiger (SC Oberstdorf), im Einzel auf der Kleinschanze am Sonntag noch Vierter, ist etwas überraschend nicht im deutschen Team. Für ihn rückt Philipp Raimund ins DSV-Quartett.

Das entschied Bundestrainer Stefan Horngacher nach dem durchwachsenen Training am Dienstag. Bei den Frauen setzte sich die Oberstdorferin Katharina Schmid intern gegen Agnes Reisch (25, Missen/Isny) durch.

Das deutsche Team greift als Titelverteidiger von Planica erneut nach einer Medaille. Horngacher glaubt nach der Silbermedaille Wellingers auf der Normalschanze an einen „Schub“.

Icon Vergrößern Live im TV, Stream und in der Mediathek startet heute (05.03.) das Mixed-Team-Skispringen bei der Nordischen Ski-WM 2025 in Norwegen von der Großschanze - aber ohne den Oberstdorfer Routinier Karl Geiger. Foto: Ralf Lienert Icon Schließen Schließen Live im TV, Stream und in der Mediathek startet heute (05.03.) das Mixed-Team-Skispringen bei der Nordischen Ski-WM 2025 in Norwegen von der Großschanze - aber ohne den Oberstdorfer Routinier Karl Geiger. Foto: Ralf Lienert