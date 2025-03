Wie sich der Kirchdorf-Rückzug auf die Comets auswirkt

Auch dieses Jahr sorgt ein Rückzug für ordentliche Turbulenzen in der German Football League (GFL). Nachdem die Ingolstadt Dukes vor der Saison 2024 ihren Verzicht auf die GFL-Runde erklärt hatten, ziehen diesmal die Kirchdorf Wildcats noch vor Saisonstart ihre Mannschaft zurück.

Der Klub aus Kirchdorf am Inn gab kürzlich bekannt, seine Lizenz für die Spielzeit 2025 abzugeben. Es ist nicht die letzte Wendung in diesem Fall. Inzwischen hat auch Wildcats-Präsident Wolfgang Höfelsauer auf einer Sitzung des Vereinsvorstands seinen Rücktritt erklärt. Für die Allgäu Comets und die anderen Mannschaften in der Süd-Staffel der GFL bedeutet das, dass der Spielplan angepasst werden musste.

Das ändert sich für die Allgäu Comets

Eigentlich hätten die Comets am 9. August das Auswärtsspiel in Kirchdorf bestritten. Stattdessen treten die Comets nun am 14. Juni bei den Munich Cowboys an, die Auswärtspartie bei den Ravensburg Razorbacks wiederum wurde auf den 9. August verlegt. Zum Saisonstart am 10. Mai sind die Kemptener bei Aufsteiger Pforzheim Wilddogs gefordert.