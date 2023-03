Hier können Allgäuer den St. Patrick's Day feiern

Mit viel Guinness und Live-Musik wird am Freitag, den 17. März der St. Patrick's Day gefeiert - auch im Allgäu. In diesen Pubs ist etwas geboten.

15.03.2023 | Stand: 17:14 Uhr

Schon lange ist der 17. März nicht mehr nur in Irland ein Grund zu feiern. In diesem Jahr fällt der St. Patrick's Day auf einen Freitag, sodass auch im Allgäu einige Veranstaltungen geplant sind:

bigBOX Allgäu in Kempten

Martin Irish Pub GmbH in Kempten

O'Reilly's Irish Pub in Oberstdorf

Im Bahnhofsgebäude Martinszell

Kelly's Irish Pub in Memmingen

Pat Murphy's Irish Pub in Isny

So feiert das Oberallgäu den St. Patrick's Day

Feierlustige können den wohl höchsten irischen Feiertag in Kempten ab 20 Uhr in der bigBox zelebrieren. Hier sind Speisen, Getränke und typische Musik geboten. Im Martin Irish Pub geht es ab Mitternacht mit Live Musik los. Reservierungen sind nicht mehr möglich, Interessierte können einfach vorbeikommen.

Im Bahnhofsgebäude Martinszell in Waltenhofen-Oberdorf tritt im Rahmen von "Kultur am Gleis" ab 19 Uhr die Irish Folk-Band Inisheer auf, der Eintritt kostet 13 Euro. Außerdem gibt es Fish & Chips, Guinness und Kilkenny. Einlass ab 18 Uhr, Reservierungen unter veranstaltungen@ig-oma.de sowie telefonisch unter 08379/9291071. In Oberstdorf geht es im O'Reilly's Irish Pub ab 20.30 Uhr mit der Band Hanglage los.

St. Patrick's Day in Memmingen und Isny

Im Kelly's Irish Pub in Memmingen legt ab 20 Uhr Cul na Mara auf, Drinks gibt es auch. Auch im Westallgäu feiern Iren und Irenfreunde im Pat Murphy's Irish Pub in Isny ab 20 Uhr. Reservierung empfohlen unter Telefon: 07562/3442 oder www.patmurphys.de.

Was wird am Saint Patrick's Day gefeiert?

Der St. Patrick's Day ist der Gedenktag für den irischen Bischof Patrick. Er lebte im 5. Jahrhundert und gilt als erster christlicher Missionar Irlands. Sein Sterbetag wird am 17. März vermutet - genaue Details zu Patricks Tod sind nicht bekannt.

