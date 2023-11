Heute startet der Betrugs-Prozess gegen den Bürgermeister von Seeg

Der Bürgermeister von Seeg sitzt wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs und der Untreue in U-Haft. Ab heute steht er vor Gericht. Was wird er sagen?

27.11.2023 | Stand: 07:40 Uhr

Es ist der Auftakt eines im Allgäu mit Spannung erwarteten Prozesses: Ab heute, 27. November 2023, muss sich der Bürgermeister der Ostallgäuer Gemeinde Seeg, Markus Berktold ( CSU), und der ehemalige Leiter einer Pflegeeinrichtung vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten.

Prozessauftakt in Nürnberg: Was wird dem Bürgermeister von Seeg vorgeworfen?

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft: gewerbsmäßiger Betrug in Millionenhöhe und Untreue. Die beiden Männer sollen im Zeitraum von 2020 bis 2022 Leistungen in Höhe von insgesamt etwa 2,1 Millionen Euro aus dem Corona-Pflege-Rettungsschirm unrechtmäßig erhalten haben. Dafür haben sie Scheinrechnungen erstellt, so der Vorwurf.

Auch die Ehefrau des ehemaligen Einrichtungsleiters wird angeklagt. Aus gesundheitlichen Gründen wird der Prozess gegen sie aber extra geführt, teilte das Landgericht mit. Außerdem geht es noch um den Verdacht der Untreue. Der Bürgermeister soll außerdem die Geschäfte eines Vereins, der im Zusammenhang mit der Pflege in Seeg steht, abgewickelt und dabei insgesamt 825.000 Euro auf sein Privatkonto überwiesen haben.

Anwalt des Bürgermeisters hat die Vorwürfe zurückgewiesen

Der Bürgermeister sitzt seit Januar in Untersuchungshaft. Sein Anwalt hat die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft in der Vergangenheit zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft hatte Ende August mitgeteilt, dass der ehemalige Einrichtungsleiter und dessen Ehefrau geständig waren. Insgesamt sind elf Verhandlungstage angesetzt.

