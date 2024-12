Stellwerk-Probleme in Oberstdorf: Termin sorgt für Irritationen bei Bundestagsabgeordneten

Irritiert zeigen sich die Allgäuer Bundestagsabgeordneten Stephan Thomae (FDP) und Mechthilde Wittmann (CSU). Ein Termin am Landratsamt Oberallgäu zur Zukunft des kaputten Stellwerks in Oberstdorf sorge bei ihnen für Unmut, schreiben sie in einer Pressemitteilung. Denn der Termin soll am 16. Dezember stattfinden. Und da müssten die Abgeordneten in Berlin sein, weil der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt.

