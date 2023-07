So hat der Stimmkreis Memmingen 712 gewählt

Bei der Bayern-Wahl am 8. Oktober 2023 entscheiden die Ergebnisse darüber, wer in den Landtag einzieht. Der Freistaat ist in 91 Stimmkreise unterteilt. Einer davon ist Memmingen mit der Nummer 712.

Was sind die Ergebnisse in Memmingen bei der Landtagswahl 2023 in Bayern? Was gehört genau zum Stimmkreis 712? Und wie hatten die Wahlberechtigten in Bayern vor fünf Jahren gewählt? Hier finden Sie die Infos und direkt nach der Auszählung das Wahlergebnis.

Wahlergebnisse für Memmingen: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Am Termin der Bayern-Wahl 2023 am 8. Oktober haben die Wahllokale bis um 18 Uhr geöffnet. Danach beginnt sofort die Auszählung der Stimmen. Sobald das Ergebnis der Landtagswahl für den Stimmkreis Memmingen feststeht, finden Sie es an dieser Stelle in einem Datencenter.

Die Wähler haben bei der Landtagswahl 2023 in Bayern eine Erststimme und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme wird im jeweiligen Stimmkreis eine Direktkandidatin oder ein Direktkandidat gewählt, der die Region im Landtag vertreten soll.

Zusätzlich stellen alle Parteien bei der Landtagswahl in Bayern Listen mit weiteren Kandidaten auf. Diese Bewerber werden mit den Zweitstimmen gewählt. Wie viele Sitze eine Partei am Ende im Parlament erhält, hängt von der Gesamtstimme ab, für die Erst- und Zweitstimmen zusammengerechnet werden. Am 8. Oktober zeigt sich, ob die Ergebnisse und Sitzverteilungen den Prognosen entsprechen, die es durch Umfragen zur Bayern-Wahl 2023 vorher schon gab.

Memmingen: Gebiet im Stimmkreis 712 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Der Stimmkreis Memmingen (712) umfasst laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik dieses Gebiet:

kreisfreie Stadt Memmingen

vom Landkreis Neu-Ulm die Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt (= Altenstadt, Kellmünz a.d.Iller, Osterberg) Verwaltungsgemeinschaft Buch (= Buch, Oberroth, Unterroth) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 713 Neu-Ulm)

die vom Landkreis Unterallgäu die Gemeinden

Buxheim Markt Rettenbach Sontheim Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (= Bad Grönenbach, Wolfertschwenden, Woringen) Verwaltungsgemeinschaft Boos (= Boos, Fellheim, Heimertingen, Niederrieden, Pleß) Verwaltungsgemeinschaft Erkheim (= Erkheim, Kammlach, Lauben, Westerheim) Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel (= Kronburg, Lautrach, Legau) Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 708 Kaufbeuren)

die Gemeinden

In diesen Bezirken können die Menschen am 8. Oktober in den Wahllokalen ihre Stimmen für den Stimmkreis 712 abgeben. Alternativ wurde vorher schon eine Briefwahl zur Bayern-Wahl 2023 angeboten.

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Memmingen

Wie hatten die Menschen bei der letzten Landtagswahl in Bayern vor fünf Jahren im Stimmkreis Memmingen gewählt? Von den Direktkandidaten wurde Klaus Holetschek von der CSU in den Landtag gewählt.

Das waren Ergebnisse bei den Erststimmen laut Landeswahlleiter in Bayern:

CSU : 40,7 Prozent (27.251 Stimmen)

: 40,7 Prozent (27.251 Stimmen) Grüne: 14,2 Prozent (9.504 Stimmen)

14,2 Prozent (9.504 Stimmen) AfD : 13,6 Prozent (9.125 Stimmen)

: 13,6 Prozent (9.125 Stimmen) Freie Wähler: 11,7 Prozent (7860 Stimmen)

11,7 Prozent (7860 Stimmen) SPD : 6,6 Prozent (4445 Stimmen)

: 6,6 Prozent (4445 Stimmen) FDP : 4,7 Prozent (3170 Stimmen)

: 4,7 Prozent (3170 Stimmen) ÖDP : 4,1 Prozent (2718 Stimmen)

: 4,1 Prozent (2718 Stimmen) Linke: 2,4 Prozent (1631 Stimmen)

Das zweitbeste Ergebnis nach Klaus Holetschek von der CSU hatte Daniel Pflügl von den Grünen geholt.

Und das war das Wahlergebnis der vergangenen Bayern-Wahl bei den Gesamtstimmen:

CSU : 39,6 Prozent

: 39,6 Prozent Freie Wähler: 14,2 Prozent

14,2 Prozent Grüne : 14,0 Prozent

: 14,0 Prozent AfD : 13,0 Prozent

: 13,0 Prozent SPD : 6,5 Prozent

: 6,5 Prozent FDP : 4,4 Prozent

: 4,4 Prozent ÖDP : 3,6 Prozent

: 3,6 Prozent Linke: 2,4 Prozent

Das war die Landtagswahl 2018 in Bayern

Die Wahlbeteiligung in Bayern bei der Landtagswahl 2018 lag bei 72,4 Prozent. Damit hatten fast drei Viertel der rund 9,5 Millionen wahlberechtigten Bayern abgestimmt.

Nach dem amtlichen Endergebnis kam die CSU auf 37,2 Prozent, die Grünen auf 17,6 Prozent, die Freien Wähler auf 11,6 Prozent, die AfD auf 10,2 Prozent, die SPD auf 9,7 Prozent und die FDP auf 5,1 Prozent der gültigen Erst- und Zweitstimmen. Die Partei Die Linke erzielte 3,2 Prozent und scheiterte damit an der Fünf-Prozent-Hürde. Im Landtag, dem aufgrund von Überhang- und Ausgleichsmandaten 205 Abgeordnete angehörten, sind sechs Parteien vertreten.