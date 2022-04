Tag der Bundeswehr 2022 in Kaufbeuren abgesagt

Der Tag der Bundeswehr 2022 in Kaufbeuren wurde abgesagt. Grund ist der Krieg in der Ukraine. Alle Infos zur Großveranstaltung hier.

Der "Tag der Bundeswehr 2022" in Kaufbeuren am Fliegerhorst Kaufbeuren wurde abgesagt (Stand: 7. April). Grund ist der Krieg in der Ukraine. Termin, Programm, Anfahrt, Parken: Was über die Großveranstaltung der Bundeswehr bekannt ist, lesen Sie hier.

Wann ist der Tag der Bundeswehr 2022?

Der Tag der Bundeswehr hätte am 25. Juni 2022 in Kaufbeuren stattgefunden. Das Leitmotiv sollte „Wir sind da!“ lauten.

Was ist der Tag der Bundeswehr genau?

Den Tag der Bundeswehr gibt es seit 2015. An diesem Tag präsentieren sich verschiedene Standorte von Herr, Luftwaffe und Marine ähnlich einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit.

Wo wird der Tag der Bundeswehr 2022 noch gefeiert?

16 Standorte beteiligen sich am Tag der Bundeswehr 2022, darunter etwa

Berlin

Leipzig

Rostock

Eckernförde

Zweibrücken

München

Welches Programm wäre in Kaufbeuren geboten gewesen?

Am Technischen Ausbildungszentrum der Luftwaffe Abteilung Süd in Kaufbeuren haben die Vorbereitungen auf das Großereignis bereits begonnen. Soldaten und zivile Mitarbeiter wollen beim Tag der Bundeswehr vor allem Einblicke in die Aufgaben und Verantwortungsbereiche der Bundeswehr geben. Sie werden zeigen, was den Arbeitgeber Bundeswehr ausmacht, präsentieren militärisches Gerät, und neben Musik und Bewirtung wird es, sofern möglich, militärische Überflüge und Vorführungen geben.

Was kostet der Eintritt beim Tag der Bundeswehr in Kaufbeuren?

Der Eintritt ist frei.

Wie sind Parken und Anfahrt bei der Großveranstaltung der Bundeswehr?

Der Fliegerhorst Kaufbeuren ist mit dem Auto gut erreichbar. Für Besucher wird es ausgewiesene Parkflächen geben.